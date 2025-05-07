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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Автоматическое продление отсрочки — появилось важное обновление от Минобороны

Обновление, прежде всего, касается студентов, аспирантов, многодетных родителей, имеющих детей в одном браке, а также людей с инвалидностью.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Автоматическое продление отсрочки — появилось важное обновление от Минобороны

Изменения в Резерв+ / © ТСН.ua

Автоматическое продление отсрочки для тех, кто получил ее онлайн — важное обновление в приложении «Резерв+». Новая дата уже должна отображаться там у студентов, аспирантов, многодетных родителей, имеющих детей в одном браке и людей с инвалидностью.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко .

Правительство также приняло постановление №560 , предусматривающее некоторые изменения. В частности, теперь в «Резерве+» можно будет сгенерировать полноценное направление на ВВК без электронной подписи руководителя ТЦК.

"ТЦК больше не будут отправлять на ВВК людей с инвалидностью", - добавила Черногоренко.

Напомним, ранее речь шла о том, могут ли мобилизовать студентов во время каникул.

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