Автоматическое продление жилищных субсидий – в правительстве объяснили, кто их получит

В правительстве объяснили, кому из украинцев автоматически продлят предоставлять жилищные субсидии.

На неотапливаемый сезон Пенсионный фонд автоматически переназначит жилищные субсидии внутренне перемещенным лицам, получающим их по адресу регистрации.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Пенсионный фонд автоматически назначит жилищные субсидии на неотапливаемый период для большинства домохозяйств, получавших субсидию в предыдущем отопительном сезоне. Это возможно при условии, если не изменились данные об имущественном состоянии или составе семьи. Автоматически также будут переназначены жилищные субсидии внутренне перемещенным лицам, получающим их по адресу регистрации", — говорится в сообщении.

Если внутренне перемещенное лицо планирует оформить субсидию по адресу, отличному от места регистрации, оно должно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах.

Жилищные субсидии будут назначены на основании полученной от предоставлятелей услуг информации об обеспечении граждан жилищно-коммунальными услугами по установленным ценам, тарифам и размеру взносов/платежей на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги.

"При отсутствии необходимой информации жилищная субсидия на такие услуги назначаться не будет. Перемещенные лица могут подать запрос на получение жилищной субсидии на неотапливаемый период онлайн или обратившись в сервисный центр Фонда по месту фактического пребывания", — отметили в Минреинтеграции.

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, что будет с выплатой пенсий в 2023 году.

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