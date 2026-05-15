Автоматная очередь со двора: как расстреляли полицейских в Хмельницкой области (видео)
Злоумышленник, которого пытались остановить за управление без прав, заманил полицейских в ловушку возле своего дома и расстрелял их из автомата, убив одного правоохранителя и ранив другого.
Стали известны детали расстрела полицейских в Хмельницкой области.
Об этом сообщила полиция Хмельницкой области в Telegram и обнародовала видео.
Предварительно известно, что наряд сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 Хмельницкого РУП преследовал водителя авто, по решению суда был лишен права управления транспортными средствами.
Во время преследования правонарушитель остановился в Терловке и забежал на территорию своего домохозяйства. Полицейские остановились у двора, подошли к воротам. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Уже через несколько секунд раздались звуки автоматической очереди.
В результате стрельбы погиб капитан полиции Сергей Черный — инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 Хмельницкого районного управления полиции.
Напарник Сергея Черного, старший лейтенант полиции Владислав Сандецкий, начал отстреливаться из табельного оружия. Он также получил огнестрельное ранение и находится в больнице.
Нападающий с места происшествия скрылся. Его разыскивают. Открытое уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.
Во время осмотра происшествия полицейские во дворе дома обнаружили и изъяли пустой магазин в автоматическое оружие и гильзу калибра 5.45.