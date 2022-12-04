"Автоматы выдали, а патронов ни*уя": оккупант рассказал о массовой гибели российских "мобиков" на передовой

Российские оккупанты погибают из-за того, что им не выдают патроны для автоматов.

Об этом говорится в разговоре оккупанта с женой, который перехватило Главное управление разведки Минобороны.

Женщина поинтересовалась слухами о том, что в одном из направлений погибли около 3 сотни россиян. Ее муж эту информацию подтвердил. По его словам, это произошло из-за того, что у бойцов не было патронов.

"Их в лес привезли. Автоматы выдали, а патронов них*я. Недавно группу тоже расстреляли", — рассказал оккупант.

Он добавил, что случай, когда российским воинам не выдают патроны не единичны, из-за чего есть потери.

Напомним, что из-за женских бунтов губернатор одной из российских областей приехал, чтобы забрать мобилизованных домой. Также был случай, когда часть россиян сложила оружие и 7 дней шла пешком в Валуек, чтобы там их хотя бы накормили.

Читайте также: