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Автомобиль нанизался на отбойник: на Житомирщине в страшном ДТП погиб водитель (фото)

Автомобиль нанизался на отбойник: на Житомирщине в страшном ДТП погиб водитель (фото)

Мужчина погиб на месте аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Болярки Березовской громады.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Renault Megane, 36-летний житель Житомира, двигаясь в направлении областного центра, не справился с управлением и наехал на колесоотбойник. После этого транспортное средство столкнулось с электроопорой.

© ГУНП в Житомирской области
Фото: ГУНП в Житомирской области

Водитель погиб на месте происшествия. В настоящее время идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Напомним:

  • В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП во время столкновения двух автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля Кіа и его 25-летняя жена от полученных травм погибли на месте происшествия. Их 2-летний сын и 59-летняя пассажирка получили травмы и госпитализированы.
  • В Николаевской области полиция разыскивает 22-летнего водителя, совершившего смертельный наезд на мужчину, а затем скрылся.
  • На трассе Одесса-Рени, недалеко от села Утконосовка, столкнулись два бензовоза. Один водитель погиб, другой госпитализировали с тяжелыми травмами.
  • На автодороге "Киев-Чоп", близ поселка Олесько Золочевского района, произошло смертельное ДТП. Столкнулись два автомобиля, погибли водители.

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Аварии и ДТП
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