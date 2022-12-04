Автомобиль нанизался на отбойник: на Житомирщине в страшном ДТП погиб водитель (фото)

Мужчина погиб на месте аварии.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Болярки Березовской громады.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля Renault Megane, 36-летний житель Житомира, двигаясь в направлении областного центра, не справился с управлением и наехал на колесоотбойник. После этого транспортное средство столкнулось с электроопорой.
Водитель погиб на месте происшествия. В настоящее время идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.
Напомним:
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