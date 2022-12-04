Автомобиль нанизался на отбойник: на Житомирщине в страшном ДТП погиб водитель (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Болярки Березовской громады.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Renault Megane, 36-летний житель Житомира, двигаясь в направлении областного центра, не справился с управлением и наехал на колесоотбойник. После этого транспортное средство столкнулось с электроопорой.

Фото: ГУНП в Житомирской области

Водитель погиб на месте происшествия. В настоящее время идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Напомним: