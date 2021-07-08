Автомобиль нашли в Ровно: в Тернопольской области ушел на работу и пропал руководитель отделения банка

Пропавшему мужчине 40 лет.
В поселке Гусятин Тернопольской области исчез руководитель районного отделения одного из государственных банков. Он еще 5 июля уехал на работу и не вернулся.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
Об исчезновении мужа заявила его жена. Она сообщила, что муж утром ушел на работу и пропал.
Пропавшего зовут Владимир Будзинский. Ему 40 лет.
Сейчас правоохранители разыскивают мужчину. Они изучают видео с камер наблюдения и опрашивают людей.
Издание gazeta1.com сообщило, что автомобиль Владимира Будзинского нашли в Ровно, однако мужчины там не было. Продолжается розыск.
Если вам что-то известно о пребывании мужчины сообщайте по телефонам: 8 (03552) 2-12-45, 0673507180 — дежурная часть, 0989286945 — сектор криминальной полиции Чертковского РВП или на линию "102".
Напомним, в Ровно мужчину, который исчез три года назад, нашли жестоко убитым.