Автомобиль несколько раз перевернулся и вылетел в кювет: на Волыни в ДТП погибли священник и семинарист УПЦ

Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

В селе Боголюбы Луцкого района Волынской области во вторник, 15 июня, в 5:00 произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Как выяснилось, это были священник и семинарист УПЦ.

Об этом сообщают в Нацполиции Волынской области.

По данным полиции, автомобиль ВАЗ столкнулся с мелиоративной трубой, несколько раз перевернулся и слетел в кювет.

За рулем автомобиля ВАЗ был житель Луцка. Он и еще один пассажир из Волынской области погибли на месте ДТП. Ещё одного пострадавшего госпитализировали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

В Волынской епархии УПЦ сообщили, что в ДТП погиб клирик Свято-Покровского храма, архидиакон Роман (Ярослав Тюканько) и студент Волынской духовной семинарии Назарий Мильковский.

Напомним, в Винницкой области пьяный полицейский совершил смертельное ДТП.

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