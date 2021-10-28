Автомобиль опрокинулся: на Волыни в страшном ДТП погибла 17-летняя девушка (фото)

Водитель машины получил травмы.
В ночном ДТП в Камень-Каширском районе погибла 17-летняя пассажирка. Автомобиль Mazda, в котором находилась девушка, съехал с проезжей части, столкнулся с электроопорой и опрокинулся.
Об этом сообщили в полиции Волынской области.
В результате удара девушка погибла, а 26-летний водитель получил травмы. Еще двое пассажиров не пострадали.
В полиции указали вероятную причину аварии — водитель не справился с управлением. Он находился за рулем трезвым.
Следователи открыли уголовное производство, в случае доказания вины водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы.
Напомним, в Николаеве ночью столкнулись два автомобиля. Погиб водитель. Среди пострадавших – ребенок.