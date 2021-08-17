Автомобиль отбросило в дерево: в Одессе водитель оказался в больнице после аварии (фото)

Автомобиль отбросило в дерево: в Одессе водитель оказался в больнице после аварии (фото)

Водитель не справился с управлением.

В Приморском районе Одессы сегодня, 17 августа, произошло ДТП. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan, двигаясь по проспекту Шевченко, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль отбросило в дерево.

Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Напомним, во Львовской области грузовик слетела в кювет и перевернулась.

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