Автомобиль отбросило в дерево: в Одессе водитель оказался в больнице после аварии (фото)

Водитель не справился с управлением.
В Приморском районе Одессы сегодня, 17 августа, произошло ДТП. Есть пострадавшие.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan, двигаясь по проспекту Шевченко, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль отбросило в дерево.
Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Напомним, во Львовской области грузовик слетела в кювет и перевернулась.