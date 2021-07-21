Автомобиль превратился в груду металла: в Днепре в страшном ДТП погиб мужчина (видео)

Автомобиль превратился в груду металла: в Днепре в страшном ДТП погиб мужчина (видео)

Причины аварии устанавливаются правоохранители.

В Днепре днем 21 июля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: на Амурском мосту столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате чего на месте погиб водитель легковушки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, авария произошла около 11:12 в начале амурского моста со стороны улицы Каруны — там столкнулись автомобили Subaru и Mercedes.

Предварительно, оба транспортных средства заезжали на переправу, однако водителя легковушки занесло на мокрых рельсах, после чего он врезался в заднюю часть грузовика.

"Водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и оказался заблокирован в транспортном средстве. Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования срезали поврежденные конструкции легкового автомобиля Subaru и деблокировали погибшего водителя 1967 года", — отметили в пресс-службе ГСЧС области.

На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, что в Кривом Роге грузовик протаранил авто и влетел в торговый центр.

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