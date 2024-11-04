Автомобиль сгорел дотла: в Одесской области в жутком ДТП погибли два человека

Водитель не справился с управлением.

В Старокозацкой ОТГ Белгород-Днестровского района Одесской области произошло ДТП — два человека погибли, а еще двое травмировались.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

По предварительной информации, 40-летний житель Киевщины, управляя внедорожником Toyota, на кольцевом участке дороги не справился с управлением и съехал из проезжей части в кювет. Из-за этого машина перевернулась и загорелась.

Водитель и находившаяся на переднем пассажирском сидении 52-летняя женщина погибли на месте. Еще двое пассажиров получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы. У 51-летней женщины — ушибы позвоночника и руки, а у 55-летнего мужчины — переломы ключицы и ребра.

На месте происшествия работали следователи и патрульные, а также работники ГСЧС, потушившие пожар.

По факту аварии приступили к производству по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства был назначен ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, селе Буштыно произошло смертельное ДТП: столкнулись грузовик и микроавтобус.

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