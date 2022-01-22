Автомобиль слетел в воду, 82-летний водитель не мог открыть дверцу и отстегнуть ремень безопасности (видео)

Автомобиль слетел в воду, 82-летний водитель не мог открыть дверцу и отстегнуть ремень безопасности (видео)

Херсонским полицейским удалось спасти мужчину.

Во время патрулирования Новотроицкой территориальной громады на автодороге вблизи с. Подове (Херсонская область) правоохранители увидели автомобиль, съехавший в Каховский магистральный канал. В транспортном средстве находился пожилой мужчина, который не мог открыть дверцу и отстегнуть ремень безопасности.

Инцидент произошел 22 января, сообщает отдел коммуникации полиции области.

"Полицейские вызвали "скорую" и сразу бросились на помощь. Один из полицейских открыл дверь автомобиля и с помощью зажигалки пережег и разорвал ремень безопасности, освободив пострадавшего из ловушки. В это время к спасению присоединились и неравнодушные местные жители, которые проезжали мимо и остановились, чтобы помочь правоохранителям. Далее инспекторы полиции вместе с гражданами начали вытаскивать мужчину из воды на берег", — говорится в сообщении.

Карета скорой помощи доставила 82-летнего мужчину в больницу. В медучреждении врачи установили, что пожилой водитель был в опасности, ведь у него поднялось давление, а также мужчине угрожало переохлаждение.

Напомним:

В окрестностях города Хуст Закарпатской области чуть не утонул водитель вместе со своим автомобилем. Спасатели вытащили авто, которое течением начало относить на середину реки.

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