Автомобиль смяло, как консервную банку, тела вырезали: в Польше в жуткой ДТП погибли молодые украинцы

Автомобиль, в котором ехали украинцы слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.
В Польше в г. Катовице в четверг, 7 октября, в ДТП погибли два украинца. Их лица уже установили — это парни в возрасте 21 и 22 года.
Об этом сообщает se.pl
ДТП произошло на проспекте Розденского в 6:30 по местному времени. Заместитель комиссара полиции Катовице Агнешка Жилка сообщила, что автомобиль Opel слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево. На месте трагедии погибли два молодых украинца в возрасте 21 и 22 года.
Очевидцы ДТП рассказали, что от удара автомобиль смяло, как консервную банку. Из-за этого тела людей с транспортного средства вырезали спасатели.
На месте аварии работают польские правоохранители, устанавливают причины ДТП.
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