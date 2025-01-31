Автомобиль смяло от удара: на Волыни в ДТП погиб водитель (фото)

Мужчина скончался на месте аварии от полученных травм.

В Луцком районе Волынской области произошло смертельное ДТП. Погиб водитель, еще три человека с травмами попали в больницу.

Об этом сообщили в полиции региона.

"34-летний водитель Audi, поворачивая налево, не предпочел в движении встречному автомобилю Škoda и столкнулся с ним", — говорится в сообщении ведомства.

Водитель Audi скончался на месте аварии, 36-летняя пассажирка этого же автомобиля получила травмы и попала в больницу.

Во время столкновения автомобилей погиб мужчина

За рулем автомобиля Škoda находился 26-летний житель села Марьяновка, он и 25-летний пассажир также травмированы, их госпитализировали.

На месте работали следователи ГУНП в Волынской области, возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ. Продолжается расследование.

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП — водитель автомобиля переехал 32-летнего мужчину.

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