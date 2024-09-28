Автомобиль судьи Верховного суда атаковал вражеский дрон: что известно о погибшем (фото)

С 2017 года Леонид Лобойко был судьей Верховного Суда в Кассационном уголовном суде.

В субботу, 28 сентября, в результате атаки вражеского дрона в поселке Казачья Лопань в Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко.

Об этом сообщили в Верховном суде.

Коллектив Верховного Суда выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего судьи, "разделяя их скорбь и боль от этой невосполнимой потери".

"В сердцах всех, кто знал Леонида Лобойко, навсегда останется память о нем как о добром, мудром и отзывчивом человеке", — говорится в опубликованном некрологе.

Из открытых источников известно, что Леонид Лобойко был уроженцем поселка Казачья Лопань Харьковской области. Высшее образование получил в Украинской государственной юридической академии (Харьков). До работы в судебной системе он работал на преподавательских должностях в разных учебных заведениях в системе МВД. В 2007 году получил звание доктора юридических наук. С 2017 года – судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился судья Верховного суда.

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