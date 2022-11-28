Автомобиль упал в реку: на Харьковщине погибли три человека

Полиция производит расследование и устанавливает причины трагедии.
В городе Изюм водитель автомобиля "ВАЗ-2102" не справился с управлением и съехал с моста в реку.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
"Водитель автомобиля "ВАЗ-2102" не справился с управлением и съехал с моста в реку. Водитель транспортного средства и его пассажиры (три человека) погибли на месте. Их личности устанавливаются", — говорится в сообщении.
Уголовное производство еще не открывали, сообщили правоохранители.
Напомним:
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