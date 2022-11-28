Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Автомобиль упал в реку: на Харьковщине погибли три человека

Автомобиль упал в реку: на Харьковщине погибли три человека

Фото: ГУ НП в Харьковской области

Полиция производит расследование и устанавливает причины трагедии.

В городе Изюм водитель автомобиля "ВАЗ-2102" не справился с управлением и съехал с моста в реку.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2102" не справился с управлением и съехал с моста в реку. Водитель транспортного средства и его пассажиры (три человека) погибли на месте. Их личности устанавливаются", — говорится в сообщении.

Уголовное производство еще не открывали, сообщили правоохранители.

Напомним:

  • В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП во время столкновения двух автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля Кіа и его 25-летняя жена от полученных травм погибли на месте происшествия. Их 2-летний сын и 59-летняя пассажирка получили травмы и госпитализированы.
  • В Николаевской области полиция разыскивает 22-летнего водителя, совершившего смертельный наезд на мужчину, а затем скрылся.
  • На трассе Одесса-Рени, недалеко от села Утконосовка, столкнулись два бензовоза. Один водитель погиб, другой госпитализировали с тяжелыми травмами.

На Волыни произошла серия ДТП - в Луцке столкнулись сразу три автомобиля

На Волыни произошла серия ДТП - в Луцке столкнулись сразу три автомобиля

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2486
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация