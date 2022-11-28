Автомобиль упал в реку: на Харьковщине погибли три человека

В городе Изюм водитель автомобиля "ВАЗ-2102" не справился с управлением и съехал с моста в реку.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2102" не справился с управлением и съехал с моста в реку. Водитель транспортного средства и его пассажиры (три человека) погибли на месте. Их личности устанавливаются", — говорится в сообщении.

Уголовное производство еще не открывали, сообщили правоохранители.

Напомним:

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП во время столкновения двух автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля Кіа и его 25-летняя жена от полученных травм погибли на месте происшествия. Их 2-летний сын и 59-летняя пассажирка получили травмы и госпитализированы.

во время столкновения двух автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля Кіа и его 25-летняя жена от полученных травм погибли на месте происшествия. Их 2-летний сын и 59-летняя пассажирка получили травмы и госпитализированы. В Николаевской области полиция разыскивает 22-летнего водителя, совершившего смертельный наезд на мужчину, а затем скрылся.

на мужчину, а затем скрылся. На трассе Одесса-Рени, недалеко от села Утконосовка, столкнулись два бензовоза. Один водитель погиб, другой госпитализировали с тяжелыми травмами.

На Волыни произошла серия ДТП - в Луцке столкнулись сразу три автомобиля

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