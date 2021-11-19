Автомобиль впереди резко изменил направление движения: под Тернополем в ДТП погиб 25-летний парень

В полиции открыли уголовное производство.

В с. Смыковцы, что под Тернополем, автомобиль Volkswagen Jetta врезался в грузовик. В ДТП погиб 25-летний пассажир легкового автомобиля.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Водитель автомобиля Volkswagen Jetta рассказал, что он ехал за Toyota. Однако внедорожник резко изменил направление движения, перестроившись в правую полосу транспортного потока. Тогда водитель Volkswagen увидел перед собой грузовик DAF, стоявший с включенным левым указателем поворота. Автомобилист пытался уйти от удара, однако у него это не получилось.

На месте аварии погиб 25-летний пассажир Volkswagen, водитель и еще один пассажир легкового автомобиля госпитализированы.

В полиции открыли производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

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