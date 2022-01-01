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Автомобиль взлетел с дороги и врезался в дерево: на Буковине в новогоднюю ночь погиб 30-летний мужчина

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Автомобиль взлетел с дороги и врезался в дерево: на Буковине в новогоднюю ночь погиб 30-летний мужчина

Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области

В полиции открыли производство по факту ДТП.

В селе Карапчев Черновицкой области в новогоднюю ночь в ДТП погиб 30-летний мужчина.

Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

По данным полиции, 23-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением. Транспортное средство слетело с дороги и врезалось в дерево. На месте ДТП погиб 30-летний пассажир автомобиля.

© Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области
Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области

В полиции открыли производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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