Автомобиль взлетел с дороги и врезался в дерево: на Буковине в новогоднюю ночь погиб 30-летний мужчина

В полиции открыли производство по факту ДТП.
В селе Карапчев Черновицкой области в новогоднюю ночь в ДТП погиб 30-летний мужчина.
Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.
По данным полиции, 23-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением. Транспортное средство слетело с дороги и врезалось в дерево. На месте ДТП погиб 30-летний пассажир автомобиля.
В полиции открыли производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
-
В Украине выросли тарифы на воду: сколько придется платить с 1 января
-
Устроили адское шоу: в Каменском фейерверки летели в толпу и взрывались (видео)
-
"Муж бегает в панике, не знает куда обратиться": в Луцке прохожая под перинатальным центром приняла у женщины роды