Авто загорелось во время движения: в Хмельницкой области спасли семью из горящей машины

В Хмельницкой области полицейские спасли семью из автомобиля, который загорелся во время движения. В салоне были двое детей, бабушка и водитель.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Загоревшуюся машину заметила проезжавшая мимо группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители оперативно помогли пострадавшим добраться до безопасного места и локализовали возгорание.

Ранее мы сообщали, что в Днепре спасли бойца, у которого обломок застрял в сердце. Медикам пришлось остановить его сердце, а затем с помощью магнита достать смертоносный кусок железа.