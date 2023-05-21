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Авто загорелось во время движения: в Хмельницкой области спасли семью из горящей машины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
269
Время на прочтение
1 мин
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Авто загорелось во время движения: в Хмельницкой области спасли семью из горящей машины

Патрульные спасли женщин и детей из горящего авто / Фото: Национальная полиция Украины

Загоревшийся автомобиль заметили проезжавшие мимо патрульные.

В Хмельницкой области полицейские спасли семью из автомобиля, который загорелся во время движения. В салоне были двое детей, бабушка и водитель.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Загоревшуюся машину заметила проезжавшая мимо группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители оперативно помогли пострадавшим добраться до безопасного места и локализовали возгорание.

Ранее мы сообщали, что в Днепре спасли бойца, у которого обломок застрял в сердце. Медикам пришлось остановить его сердце, а затем с помощью магнита достать смертоносный кусок железа.

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Дата публикации
Просмотры
269
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