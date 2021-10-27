Автомобиль жены экс-депутата горсовета заглох за считанные минуты до трагического ДТП в Харькове: подробности

Ее автомобиль Skoda заглох на проспекте Гагарина.

Бывший депутат харьковского горсовета Иван Ракич опроверг информацию о гибели его супруги в результате ДТП на проспекте Гагарина.

Об этом пишет Newsroom.

По его словам, супруга действительно находилась на месте трагичной аварии, однако не пострадала. Буквально за считанные минуты до ДТП женщина Наталья Ракич позвонила мужу и рассказала, что ее автомобиль Skoda заглох на проспекте Гагарина.

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"Я сказал ей заглушить мотор и пару минут дать машине остыть. Тут же, через три минуты, Наташа мне перезвонила и сказала, что попала в ДТП. Слава Богу, что она не пострадала. И мои искренние соболезнования родным женщины, погибшей в Chevrolet, и близким девочки, которая ехала в Infiniti", - рассказал Иван Ракич.

Напомним, столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень, находившийся за рулем "японца" и двое пассажиров легковушки попали в больницу. Читайте также:

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