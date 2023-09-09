Автомобили и дома в обмен на "милость": военнослужащие Запорожской области и Львова вляпались в скандалы

В Запорожье и Львове разгорелись очередные скандалы вокруг военкомов. Они получили в "подарок" автомобили и дома в обмен на "милость" к военнообязанным.

Военные из Запорожского областного ТЦК и объединенного районного ТЦК города Львова получили безумно дорогие подарки в обмен на отпуска военнообязанным за рубежом и неприкосновенность относительно мобилизации.

Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Так, НАПК составило и направило в Департамент стратегических расследований Нацполиции два обоснованных вывода о совершении правонарушений, связанных с коррупцией. В частности, установлено, что подчиненный начальника Запорожского ОТЦК продал жене своего руководителя автомобиль MAZDA CX-5 по цене, что на 800 тыс. грн меньше его рыночной стоимости.

"После этого военком принимал решения по подчиненному, в частности, предоставляя ему отпуска для выезда за границу", — говорят в НАПК.

Сын другого военкома – руководителя объединенного районного ТЦК Львова – получил подарок в виде недостроенного дома площадью 638 кв.м и придомовой территории в пгт Брюховичи, Львовской области.

В НАПК говорят, что дом сыну военкома подарила женщина. Она связана личными отношениями с мужчиной (воспитывают совместного малолетнего ребенка), который состоит на учете в этом же ТЦК и вполне пригоден к прохождению военной службы. Однако за время полномасштабного вторжения его ни разу не вызывали ни для прохождения ВЛК, ни для обновления данных, ни для выполнения других мобилизационных предписаний.

Следует отметить, что согласно законодательству, военкомам (как лицам, указанным в п., п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закона о предотвращении коррупции) запрещается непосредственно или через других лиц требовать, просить, получать подарки для себя или близких им лиц от юридических или физических лиц, если такие подарки связаны с исполнением военкомами своих служебных полномочий.

Подарком считаются денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, предоставляемые/получаемые безвозмездно или по цене ниже минимальной рыночной.

Указанные действия военкомов квалифицированы по ст. 172-5 КУоАП – нарушение установленных законом ограничений по получению подарков, о чем обоснованным выводом проинформировано ДСР Национальной полиции Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа с конфискацией подарков.

Напомним, в Сумской области в военкомат вызвали повесткой мужчину, который с рождения не имеет кисти на руке и имеет проблемы со зрением.

Читайте также: