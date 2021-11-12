Автомобили превратились в металлолом: в Сумской области ДТП унесло жизни двух человек

Погибли водители.
В Сумской области произошла смертельная авария, унесшая жизни двух человек.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 ноября.
Под Шосткой лбом в лоб столкнулись две легковушки "Шкода" и "Фольцваген". Оба водителя погибли на месте. Удар был настолько сильным, что машины превратились в металлолом. Передняя часть "Шкоды" оказалась в салоне, а "Фольцваген" опрокинулся и взлетел в кювет. Погибших водителей из изуродованного металла пришлось доставать спасателям.
В "Шкоде" ехала еще и 17-летняя пассажирка. Девушка выжила, ее госпитализировали в медучреждение. В настоящее время полиция выясняет, кто из водителей нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу.
Как сообщалось, в Житомирской области в селе Гришковцы авто сбило на "зебре" подростков : в больницу попали две девушки. Девушки, которым 13 и 14 лет, переходили по центральной дороге нерегулируемым пешеходным переходом. В этот момент в них врезалась легковушка. Оба потерпевших находятся в больнице.
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