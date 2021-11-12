Автомобили превратились в металлолом: в Сумской области ДТП унесло жизни двух человек

Автомобили превратились в металлолом: в Сумской области ДТП унесло жизни двух человек

Погибли водители.

В Сумской области произошла смертельная авария, унесшая жизни двух человек.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 ноября.

Под Шосткой лбом в лоб столкнулись две легковушки "Шкода" и "Фольцваген". Оба водителя погибли на месте. Удар был настолько сильным, что машины превратились в металлолом. Передняя часть "Шкоды" оказалась в салоне, а "Фольцваген" опрокинулся и взлетел в кювет. Погибших водителей из изуродованного металла пришлось доставать спасателям.

В "Шкоде" ехала еще и 17-летняя пассажирка. Девушка выжила, ее госпитализировали в медучреждение. В настоящее время полиция выясняет, кто из водителей нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу.

Под Шосткой столкнулись две легковушки - оба водителя погибли на месте | Новости Украины

Как сообщалось, в Житомирской области в селе Гришковцы авто сбило на "зебре" подростков : в больницу попали две девушки. Девушки, которым 13 и 14 лет, переходили по центральной дороге нерегулируемым пешеходным переходом. В этот момент в них врезалась легковушка. Оба потерпевших находятся в больнице.

Читайте также:

Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове : адвокат потерпевшей семьи сообщил новые детали по делу

: адвокат потерпевшей семьи сообщил новые детали по делу На полной скорости вылетела на встречную полосу: в Новомосковске на дороге столкнулись "ГАЗель" и BMW

В Киеве произошла двойная авария: между автомобилями зажато полицейского

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку