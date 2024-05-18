Автомобили, стоящие на учете в ТЦК, запретили перемещать в другие области: подробности закона о мобилизации

Согласно новому закону об усилении мобилизации, вступившем в силу 18 мая, граждане и бизнес больше не могут свободно распоряжаться автомобилями, состоящими на военном учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Граждане и бизнес больше не могут перемещать автомобили, состоящие на военном учете в ТЦК, за пределы Украины и других областей, передавать права собственности на них юридическим или физическим лицам, сдавать в аренду, предоставлять их как предмет залога.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

ТЦК получит данные от МВД по автомобилям в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга. Кроме того, для руководителей предприятий введут частичный наряд по передаче транспортных средств.

Закон №3633-IX (законопроект 10449) вносит изменения в статью 6 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", устанавливая новые правила для владельцев автомобилей, предназначенных для доукомплектования Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и других военных формирований в особый период и находящихся на военном учете в ТЦК.

С момента объявления общей мобилизации запрещается:

отправлять такие транспортные средства за пределы территории Украины и других областей;

передавать право собственности на них юридическим лицам или гражданам;

сдавать их в аренду (лизинг);

предоставлять их как предмет залога для выполнения обязательств по договорам о предоставлении кредита и гарантии перед банковским учреждением;

совершать другие действия, исключающие возможность передачи таких транспортных средств ВСУ и другим военным формированиям.

Однако существуют и исключения. Отправка таких транспортных средств во время общей мобилизации в смежные области разрешается после уведомления ТЦК о месте нахождения транспортных средств на срок не более одного месяца.

Определено, что военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований на особый период транспортными средствами (в том числе водными) и техникой и распространяется на центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, в том числе на железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств, а также граждан — владельцев транспортных средств.

То есть не только бизнес, но и обычные владельцы авто подпадают под действие нового закона, независимо от пола и отношения к воинской обязанности.

Не подлежит передаче Вооруженным Силам Украины, другим военным формированием транспортное средство, принадлежащее на праве собственности гражданину, в случае отсутствия у него права собственности на другие транспортные средства.

Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий всех форм собственности установят местные государственные администрации по представлению ТЦК, которое, в свою очередь, получит сведения об автомобилях юридических лиц и граждан от МВД. Речь идет об автомобилях, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в рамках выполнения предприятиями и гражданами военно-транспортного долга.

Также в Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" вводится новое понятие – частичный наряд.

Частичный наряд – это распорядительный документ главы местной госадминистрации, в котором установлены во время мобилизации для руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также субъектов хозяйствования любой организационно-правовой формы и формы собственности задачи по передаче ВСУ, другим военным формированием определенных транспортных средств и специальной техники, пунктов сбора и сроков передачи.

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Соответственно устанавливается, что предприятия, учреждения и организации обязаны обеспечивать в случае мобилизации доставку транспортных средств и техники на сборные пункты и воинские части в срок и место, указанные в частичном наряде.

Порядок выполнения военно-транспортной обязанности, нормы безвозмездного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации и в военное время определяются Кабмином в процентах по предприятию (учреждению, организации) по отраслям национальной экономики.

Порядок возмещения государством стоимости имущества или убытков, которые терпят юрлица и граждане в результате изъятия у них или принудительного отчуждения транспортных средств, определяется законом.

Выполнение военно-транспортного долга осуществляется согласно Мобилизационному плану Украины путем безвозмездного привлечения транспортных средств предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований на условиях их возвращения владельцам после объявления демобилизации.

Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности устанавливаются в соответствии с Мобилизационным планом Украины местными государственными администрациями по представлению ТЦК.

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Привлечение транспортных средств осуществляется ТЦК, Центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.

Прием-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возврат после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной (балансовой) стоимости и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

Возврат транспортных средств владельцу производится в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации. Порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения во время мобилизации, определяется Кабмином.

МВД в порядке, установленном Правительством, обеспечивает предоставление в ТЦК сведений о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период.

Соответствующие данные о водных транспортных средствах, а также о тракторах, сельскохозяйственной технике передают в ТЦК также Минифраструктуры, Госпродпотребслужба и другие.

Ранее уже сообщалось, что граждан, имеющих в собственности более одного автомобиля, могут заставить отдать транспорт в пользу ВСУ. Это предусмотрено законом о мобилизации, который вступает в силу уже 18 мая. Ранее на нужды Вооруженных сил забирали транспорт только у юридических лиц. Теперь представители ТЦК смогут мобилизовывать автомобиль или водный транспорт и у граждан.

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