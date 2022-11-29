Автомобильный аккумулятор с инвертором как источник тока: правила использования и насколько хватит

Украинцы все чаще сидят без света и начинают обсуждать в Сети интересный способ, обеспечивающий квартиру током с помощью автомобильного аккумулятора и инвертора. Как правильно это сделать, сработает ли такой метод и сколько может работать, рассказал профессор Университета Короля Данила и соучредитель научного городка "Нова енергія" Максим Карпаш.

В первую очередь, важно понять, что не все автомобильные аккумуляторы и инверторы подойдут. С выбором приборов нужно быть очень аккуратным, чтобы получить результат и не иметь проблем.

Как правильно подключить к квартире

Если вы хотите полностью заживить жилье, придется устанавливать в квартиру отдельный вводный автомат. Нельзя просто подключиться к общей сети, а затем подключить сеть к автомобильному аккумулятору. Вы не можете быть уверены, что свет включится по графику. Если это сделают раньше, аккумулятор и инвертор сгорят. Чтобы этого не произошло, нужно установить отдельный выключатель. Им может являться, например, аппарат резервного выключения. Он следит за тем, когда в сети исчезает ток, и только тогда включает резервное питание.

Гораздо проще – подключить напрямую посредством переноски те устройства в квартире, которые нужно заживить. К примеру, это может быть котел, холодильник, мобильные устройства и т.д. Конечно, мощности на все может не хватить, потому включать придется по очереди. На инверторах, как правило, есть USB-порты, но даже если их нет, можно использовать переноску, чтобы заряжать все необходимые устройства.

Как выбрать инвертор и автомобильный аккумулятор

Очень важно обратить внимание на тип автомобильного аккумулятора. Вообще эксперт советует брать гелевый или AGM. Такие аккумуляторы безвредны, потому что не выделяют во время работы никаких химических веществ. Другие типы могут вредить здоровью, особенно во время зарядки, поскольку они выделяют соли тяжелых металлов и кислоты. Таким дышать не стоит, особенно в закрытом помещении. Поэтому заряжать или пользоваться такими автомобильными аккумуляторами лучше на улице или в хорошо проветриваемой комнате.

Также не менее важна мощность аккумулятора. Если у вас есть автомобиль, Максим Карпаш рекомендует брать устройство, которое подойдет к машине. Тогда при необходимости его можно зарядить от авто. Емкость автомобильного аккумулятора может составлять 50-60-70-80 ампер-часов (здесь все зависит от автомобиля и бюджета). Но этот фактор не особенно критичен.

Влияет ли емкость автомобильного аккумулятора на его мощность и то, какие приборы можно будет подсоединить.

Да, емкость автомобильного аккумулятора влияет на эти моменты, а также на возможности инвертора. Аккумулятор передает постоянное напряжение 12 В, а инвертор помогает превратить его в переменный ток в 220 В.

Инверторы также бывают разными. Они могут быть автомобильными или входящими в состав систем бесперебойного питания. Очень важно их не путать. У автомобильных инверторов ограничено применение. На выходе такие устройства могут давать 100-500 Вт. Не менее важно – смотреть на номинальную мощность инвертора. Производители часто указывают пиковые показатели, однако прибор не выдаст такие цифры в обычном рабочем режиме. Поэтому лучше обращать внимание на меньшую мощность, указанную в инструкции. Обычно она на 30-50% меньше пиковой. Зная эту номинальную мощность можно понять, какую максимальную мощность вы сможете подключить к инвертору.

Очень важно обратить внимание, что автомобильный инвертор не выдает чистую синусоиду. А все потому, что большинство оборудования (котлы, холодильники и т.п.) обладают высоким выходным напряжением, которое приведет к быстрому выходу из строя инвертора. Поэтому очень важно подумать о том, как обеспечить такой инвертор, который сможет дать на выходе чистую синусоиду.

Обычно автомобильные инверторы непригодны для бытовых приборов. Но если вы видите на приборе надпись "pure sin", это означает, что она гарантированно будет выдавать такое напряжение, которое не навредит бытовой технике.

Не стоит перегружать автомобильный аккумулятор и инвертор даже с чистой синусоидой

Очень важно следить за этим. Максим Карташ рекомендует даже подключать приборы поочередно. К примеру, на один час котел, а затем на один час холодильник. В характеристики каждого бытового прибора вы всегда можете найти информацию об их номинальной мощности. Эти же данные можно найти в Интернете.

Также стоит понять, что автомобильный аккумулятор с инвертором все равно не дадут такой же мощности, как дизельный или бензиновый генератор. Максимум можно получить в 1000 Вт. Если ваш бюджет позволяет, можно приобрести несколько автомобильных аккумуляторов и подключать их последовательно. Этого может хватить на несколько дней. Но все равно придется следить, чтобы не перегружать приборы, ведь все выйдет из строя.

Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор при включении света

Многих интересует вопрос, можно ли использовать в этом случае инвертор. К сожалению, автомобильный инвертор – это не зарядное устройство. Поэтому для него нужно дополнительно приобрести зарядное, которое можно включить в 220 В. Как правило, приборы с чистой синусоидой уже имеют зарядное, поэтому они переходят в режим аккумуляторной батареи, как только появляется ток в сети. Он будет работать как компьютерный "упс" — когда внешнего тока нет, он питает устройства, подключенные к нему, когда ток появляется, то переходит в режим зарядки.

Можно ли использовать компьютерный "упс" вместо инвертора

Да можно, но стоит помнить, что обычно он не очень мощный (около 300 Вт). Этот прибор можно назвать соединением аккумулятора, зарядного устройства и инвертора. А современные блоки бесперебойного питания можно даже заряжать от солнца – они имеют клеммы, подключаемые к солнечным панелям. Компьютерные "упсы" рассчитаны на небольшое потребление, однако его должно хватить для газового котла.

Насколько хватит комплекта автомобильный аккумулятор + инвертор

Такой базовый набор, если использовать его только для питания котла, будет работать сутки-полтора. Здесь все зависит от интенсивности работы самого котла.