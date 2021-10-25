Автомойка, магазин сувениров, автокофейни и крафтовые полуфабрикаты: предприниматели продемонстрировали результаты своей победы в проекте Эпицентра

В 2020 году бизнесмены-мечтатели и предприниматели, чтобы получить грант от Эпицентра, презентовали свои идеи создания или развития собственного дела.

Призовой фонд проекта составил более десяти миллионов гривен. О впечатлениях от проекта и о том, как выигрыш повлиял на их жизнь, рассказали Мария Крылова из Славянска (Донецкая область), Екатерина Чубарь с Селидово (Донецкая область), Алина и Виктор Колесник из Хмельницкого, Диана Богузь из Винницы.

Мария Крылова

В 2014-м, когда Славянск попал под власть боевиков, небольшой бизнес семьи Крыловых пережил существенные потрясения. "Не хотелось бы вспоминать. Наше предприятие было захвачено боевиками... И мы его после освобождения города получили в очень плачевном состоянии", — вспоминает Мария.

Женщина на полученный грант от "Эпицентра" приобрела оборудование под автомобильную мойку и сервис самообслуживания. На предприятии Крыловых работает стоянка и шиномонтаж. После получения гранта начала работать мойка, где установлены мощные пылесосы, пантографы, которые разворачиваются на 180 градусов, аппараты высокого давления, светофоры и автоматические ворота.

Мария Крылова

"Это наш семейный бизнес. Мы начинали работу в 2010-м. Было у нас место для парковки. Строение под автомойку и шиномонтаж. Сначала успешно работала обычная мойка до 2014-го. Начали думать, как вдохнуть жизнь и предложить нашим клиентам современный подход. О проекте мы узнали случайно. Мы были в "Эпицентре" и на кассе нам сказали о нем. Я по своей природе человек с авантюризмом. Дети поддержали, а муж нет. В сжатые сроки нужно было подготовить предложение и все получилось. Абсолютно не жалею, что приняла участие", — рассказала предпринимательница.

Мойка Марии Крыловой.

Проект стал толчком к развитию и к расширению ассортимента услуг. "Миллион добрых дел — невероятная помощь для предпринимателей, которые хотят что-то изменить... Я благодарна Эпицентру, что в такое сложное время они не остались в стороне. Эпицентр и проект сыграл огромную роль в нашем бизнесе", — добавила женщина.

Екатерина Чубарь

На проект Екатерина представила судьям идею мобильного магазина сувениров, но сейчас у нее так много заказов, что потребность ездить за клиентом не актуальна — все местные знают Катю-Позитив.

Екатерина Чубарь.

Екатерина развивает магазин подарков и товаров к празднику "Позитив". На полученные средства были приобретены два новых принтера, широкоформатный плоттер, термопресс, гравер, плоттер режущий и брошюровщик. Благодаря этому ассортимент и товаров, и услуг значительно вырос, что привело к увеличению количества клиентов.

Магазин Екатерины Чубарь.

"В магазине работаю с 2009-го. Были продажи канцтоваров. Мы купили термопресс и делали чашки. Мне понравилось. Поехали в Эпицентр и на кассе предложили нам принять участие... Потом звонок из Эпицентра... Я была шокирована. Много счастья было. Прыгать хотелось от радости", — поделилась своими впечатлениями Екатерина.

Алина и Виктор Колесники

Супруги Колесник из Хмельницкого открыли на полученный грант автокофейню "Дияр" (производное от имен Дианы и Ирины, дочерей Алины и Виктора). Именно это название они представили перед судьями на проект. Год назад это была мечта на слайде — сегодня кафе, которое работает.

Алина и Виктор Колесник.

Когда предприниматели нашли бус, впереди было много работы: переварить и укрепить все, чтобы авто выдерживало второй этаж-террасу, продумать и воплотить дизайн интерьера и экстерьера, закупить оборудование, расходные материалы, наладить поставки кофе и сладостей.

Автокофейни "Дияр".

Для Хмельницкого это была новинка — кофейня на колесах. "Как выехали впервые, для меня это было так страшно. Первые клиенты, но со временем все супер", — признаются в семье Колесников.

Посетить автокофейню "Диар" можно в Хмельницком в рамках фестивалей, которые устраивает город. Актуальную информацию о перемещении кофебуса можно найти на странице заведения в Инстаграмм. К сожалению, Виктор пока не может получить разрешение на постоянной основе, ведь в городе запрещено выездную торговлю.

Автокофейни.

"Идею своего проекта я защищал с женой Алиной. Мы приехали на проект вдвоем и очень волновались. Алина несколько раз плакала. Собрали все силы в кулак и нам удалось. Мы указали весь перечень оборудования, которое сейчас у нас стоит в кафе. Это наша мечта, которая как третий ребенок", — рассказал Виктор.

Диана Богузь

Диана из Винницы развивает свой проект крафтовых полуфабрикатов "Пельмеша".

"Очень классно, что у нас был бизнес-план. Судьи сказали, что мой был самый детализированный. Это мне сильно помогло. Около двух месяцев прошло как пришли деньги. Еще два месяца искали помещение, так как оно должно быть в хорошем районе, желательно стоять единолично, чтобы не мешать никому шумом мощной вытяжки, площади не менее 70 квадратных метров, чтобы комфортно разместить шоурум с морозильниками-витринами, рабочий уголок и производственный цех в соответствии со всеми санитарными и технологическими требованиями", — рассказала Диана.

Диана Богузь.

На полученные средства предпринимательница приобрела оборудование, в том числе, в самом Эпицентре — нержавейки, прилавки и ножи.

Диана ответственно относится к качеству производимой продукции под ее брендом. Продукты только высшего качества: мясо — с экофермы, соки, которыми окрашивают муку для бестселлеров-цветных пельмешев — из овощей и зелени с собственной грядки, муку высшего сорта.

Пельмени.

Женщина на свое производство приобрела шоковую заморозку, с помощью которой удается сохранять вкус и питательные вещества продуктов.

Среди ассортимента есть и диетическая линейка и любимые всеми вареники с картошкой, в которых можно приобрести и домашнюю зажарку из подбрюшины и лука. Честно говоря, трудно представить, что с "Пельмеши" с ее ассортиментом кому-то удастся выйти без покупки.

Диана Богузь.

"Пельмеша" — это та платформа, где женщины могут делиться опытом, они могут общаться, делать то, что они знают и умеют, и при этом зарабатывать деньги. Я бесконечно благодарна Эпицентру за такую классную возможность реализовать свою бизнес-идею. Нет ничего невозможного! Главное, это работать... Приглашаем вас в "Пельмешу", — отметила Диана.

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