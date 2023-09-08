Автопарк на миллионы долларов: какие машины приобрели депутаты во время полномасштабного вторжения

Даже несмотря на полномасштабное вторжение РФ нардепы в Украине не перестали покупать роскошные автомобили премиум класса стоимостью в сотни тысяч долларов. Большинство из них пытались скрыть дорогие покупки, записав их на родственников.

Об этом говорится в расследовании "Bihus.Info".

"За будущее"

Отмечается, нардеп группы "Партия "За будущее" Игорь Молоток приехал в Верховную Раду на Toyota Land Cruiser 300 в 2022 г. Приблизительная цена таких внедорожников — от $96 тыс."

Нардеп группы "Партия "За будущее" Игорь Молоток

Купленное в конце 2022 года авто записано на самого нардепа и его экспомощника в парламенте. Сам же депутат на вопросы журналистов ответил, что арендует автомобиль у фирмы, где является соучредителем.

В то же время его коллега, являющийся соучредителем ООО "Эпицентр К", Александр Герера с лета 2022-го по апрель 2023-го оформил следующие автомобили:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 г.в. (от $220 тыс.)

люксовый кроссовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 г.в. (от $187 тыс.)

премиальный седан Mercedes-Maybach S 680 2022 г.в. (от $260 тыс.)

микроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 г.в. (от $120 тыс.)

электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2023 г.в. (от $128 тыс.).

ООО "Эпицентр К"

Компания также приобрела немало не авто не премиум класса, которые больше похожи именно на корпоративные.

"Доверие"

А вот народный депутат группы "Доверие" Геннадий Вацак, являющийся основателем кондитерского дома "Вацак", "засветился" из Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge 2023 г.в. Стоимость британских кроссоверов от $700 тыс.

Андрей Кит от "Доверия " приехал под Верховную Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022 г.в (от $84 тыс.), который оформлен на фирму отца нардепа ЧП "Агрофирма "Луговое". Компания также приобрела новую Toyota Corolla (от $20 тыс.).

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В эту группу входит также нардепка Лариса Билозир. В отличие от своих коллег, она приехала на заседание Верховной Рады на кроссовере Tesla Model Y в версии Long Range Dual Motor 2022 г.в (ориентировочно $63 тыс.).

Нардепка группы "Доверие" Лариса Билозир

"В сентябре 2022-го автомобиль оформили на брата нардепки. По словам Ларисы Билозир, она только пользуется Теслой, но внесет соответствующие данные в декларацию, когда их представление возобновят", — говорится в расследовании.

"Слуга народа"

Один из "Слуг" Руслан Горбенко, ездит на кроссовере Mercedes-Benz GLS 400d 2020 г.в, цены на который стартуют от $90 тыс. Примечательно, что автомобиль оформлен на мать Горбенко в мае 2022-го. Более того, на нее также в апреле 2023 года оформили новый Range Rover Sport, который из салона стоит от $118 тыс. дол. Сам же депутат пользование автомобилем возразил.

Кроссовер Mercedes-Benz GLS 400d

Еще одного депутата от "Слуги народа" Ореста Саламаху заметили за рулем автомобиля Mercedes-Benz EQS 450+. По данным журналистов, этот электромобиль был приобретен в 2021 году у США на аукционе. Уже в следующем году он был вывезен в Украину за $55 тыс. дол. Как ни странно, оформили его тоже на мать нардепа.

"В комментарии журналистам Орест Саламаха заявил, что автомобиль, за рулем которого его зафиксировали, покупался и восстанавливался его братом. По словам нардепа, он брал ее во временное пользование из-за недоступности личного автомобиля. В июле 2023-го этот автомобиль переоформили с матери Ореста Саламахи на другого владельца. По словам политика, автомобиль его семье больше не принадлежит", — говорится в сообщении.

"Платформа за жизнь и мир"

Депутат "Платформы за жизнь и мир", избранный в Верховную Раду по спискам ныне запрещенной партии "ОП – ЗЖ" Суто Мамоян ездит на Mercedes-Benz S500, оформленный на кузена депутата. На него также был оформлен новый премиальный электромобиль BMW i7 в версии xDrive60, цены на которые стартуют от $129 тыс.

Напомним, эксдепутат Верховной Рады Игорь Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале информацию, что семья Евгения Борисова владеет в Европе роскошной недвижимостью и элитными автомобилями.

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