Автопарк "Паши Мерседеса": какие машины есть в собственности экс-наместника Лавры (фото, видео)

Митрополита Павла называют "Паша Мерседес" за свою особую любовь к дорогим автомобилям. Сам же митрополит на эти комментарии отвечал так: "Ездим? Да, ездим на автомобилях, у меня "Мерседес". Это не роскошь, а средство передвижения. Если бы выпустили хорошую нашу машину, я бы ездил на ней. Я не вижу здесь ничего такого. Меня сегодня упрекают: "Вы ездите даже лаврой!". Но мне почти пятьдесят лет, сахарный диабет, суставы болят".

В разное время митрополит Павел засветил три автомобиля элитного класса, все марки "Мерседес": Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC, Mercedes-Benz V 220 CDI и Mercedes-Benz S 500 4MATIC, об этом пишет "Обозреватель".

Mercedes-Benz S 500 4MATIC – автомобиль, в котором Павла видели чаще всего. На сегодняшний день стоимость такого авто достигает около 6,3 млн грн. Именно на нем он покидал территорию Лавры после оглашения ему подозрения 1 апреля 2023 года.

Фото: Wikipedia

На этом автомобиле митрополита Павла задержали украинские пограничники 2 октября 2022 во время попытки вывезти за границу церковное имущество, в том числе иконы. Сам задержанный объяснял это случае тем, что якобы "ехал в Молдову на диагностику", а иконы были "приобретены в церковной лавке и не имеют исторической ценности".

Также на этом автомобиле еще в 2015 году водитель Павла нарушил правила дорожного движения, за что его остановила полиция. Правоохранители требовали у водителя предоставить удостоверение, но к ним из салона вышел сам Павел и пафосно заявил: "Если я разрешу – возьмете, не разрешу – не возьмете". На реплику правоохранителя, что водитель нарушил ПДД, Павел огрызнулся: "Ничего, слава Богу". После этого они с водителем сели в авто и уехали, так и не показав документы.

Mercedes-Benz V 220 CDI

Фото:Wikipedia

Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC

Фото: Wikipedia

Митрополит Павел стал наместником Киево-Печерской лавры в далеком 1994 году. С тех пор он был не раз замешан в различных скандалах. Читайте в материале ТСН.ua, что известно о Паше Мерседесе, как его называют в народе.

Напомним, митрополит УПЦ МП Павел "засветил" шарф Louis Vuitton за 16 000 грн, iPhone 14 и дорогие часы.

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю в виде двух месяцев домашнего ареста. Судья также запретил митрополиту Павлу общаться со своими верующими.

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