Автоперевозчики заявили о задержании дальнобойщиков: в ТЦК прокомментировали

Водители должны иметь при себе необходимые военно-учетные документы.

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявили, что на Закарпатье представители ТЦК останавливают фуры и мобилизуют водители. В областном центре комплектование прокомментировали.

Об этом говорится в сообщении Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В ОТЦК и СП отмечают, что водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины, как и другие.

"При осмотре документов на контрольно-пропускных пунктах не всегда есть возможность проверить на месте все военно-учетные данные. Это связано с тем, что граждане заблаговременно не позаботились о наличии при себе военно-учетных документов. В таких случаях военнообязанным" предлагают проехать в ТЦК и СП для уточнения данных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что грузовик остается под наблюдением представителей правоохранительных органов.

Также в ОТЦК отмечают, если граждан не подлежит мобилизации, то должен иметь при себе соответствующие документы с подтверждающими отсрочку отметками, или же отметкой о знатии по военному учету или документ о должным образом оформленном бронировании", — сказано в сообщении.

"Также подчеркиваем, что система "Путь" нет ничего общего с военным учетом", — подчеркнули в ТЦК.

Заявление автоперевозчиков

Ассоциация международных автоперевозчиков заявила, что в Закарпатской области представители ТЦК и СП незаконно задерживают водителей грузовиков и мобилизуют их.

"Работники РТЦК на посту ГАИ "Нижние Ворота" Закарпатской области 24.04.2024 утром незаконно задержали водителей нескольких грузовиков, осуществлявших транзитную перевозку товаров из Европы в Украину, принудительно доставили в помещение соответствующего отдела РТЦК, где быстро мобилизовали и направили частей", — говорится в сообщении.

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