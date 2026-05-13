Автопродление отсрочек в "Резерв+": как это работает и какие есть нюансы

Большинство отсрочек от мобилизации в Украине теперь продлеваются автоматически, а соответствующий статус видно в приложении «Резерв+». Минобороны разъяснило алгоритм автоматического продления отсрочек и дало ответы на самые распространенные вопросы.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства обороны Украины.

В приложении «Резерв+» статус «отсрочка до завершения мобилизации» означает, что право на отсрочку будет действовать до завершения текущего мобилизационного периода, определенного указом президента Украины.

Когда отсрочка продлевается автоматически?

Автоматическое продление возможно в случаях, когда основания для отсрочки остаются в силе, а система может подтвердить это через государственные реестры.

На данный момент такая функция доступна для:

людей с инвалидностью;

временно непригодных к военной службе;

родителей детей с инвалидностью до 18 лет;

родителей совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лиц, у которых есть жена или муж с инвалидностью I или II группы;

лиц, у которых есть родные или отец или мать жены с инвалидностью I или II группы;

жен и мужей военнослужащих, у которых есть ребенок;

родителей трех и более детей;

студентов и аспирантов;

работников учреждений высшего и профессионального образования;

людей, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий;

родственников Героев Украины, награжденных посмертно во время Революции Достоинства;

лиц, которые были лишены свободы из-за вооруженной агрессии РФ;

военных, освобожденных из плена;

родителей, воспитывающих тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности;

опекунов недееспособных лиц;

родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

учителей школ;

граждан после однолетнего контракта в возрасте 18 — 25 лет.

Автоматическое продление работает как для отсрочек, оформленных через «Резерв+», так и через ЦПАУ.

Когда нужно повторно обращаться в ЦПАУ для продления отсрочки?

Повторно подавать документы придется в двух случаях:

если ваша категория не входит в перечень автоматического продления; если основания для отсрочки действующие, но система не смогла подтвердить их через государственные реестры.

В таких ситуациях необходимо повторно обратиться в ЦПАУ для подтверждения права на отсрочку.

Как проверить, продлена ли отсрочка?

В случае успешного автопродления отсрочки пользователь получит оповещение в приложении «Резерв+». Также после обновления военно-учетного документа в разделе «Сервисы» появится новая дата действия отсрочки в расширенных данных реестра.

Почему автоматическое продление отсрочки может не сработать?

Чаще всего проблема возникает из-за неактуальных или неполных данных в государственных реестрах. Это может касаться:

ФИО, даты рождения или РНОКПП (наличие актуального налогового номера в реестрах влияет на возможность автоматического продления отсрочки);

информации об инвалидности в базах Пенсионного фонда или ЕИССС;

данных об уходе за родственником или семейных связях;

отсутствия информации о самостоятельном воспитании ребенка в государственных реестрах.

В таком случае нужно обратиться в ЦПАУ и предоставить подтверждающие документы.

Продление отсрочки для ухода за человеком с инвалидностью

Автоматическое продление возможно, если основание для ухода остается в силе и подтверждается реестрами. Однако система может не продлить отсрочку, если определит другого смотрителя. В таком случае нужно повторно обратиться в ЦПАУ с документами.

Также важно, чтобы в системе были актуальные данные о РНОКПП лица, за которым осуществляется уход, и подтверждение инвалидности в ПФУ или ЕИССС.

Что делать, если информация об инвалидности отсутствует?

Если в реестрах Пенсионного фонда Украины или ЕИССС нет актуальной информации об инвалидности, система может не продлить отсрочку автоматически.

В такой ситуации рекомендуется:

проверить, корректно ли внесены данные;

обратиться в Пенсионный фонд или органы соцзащиты для обновления информации;

в случае необходимости повторно подать документы через ЦПАУ.

Продлевается ли автоматически отсрочка по решению суда?

Нет. Отсрочки, оформленные на основании судебного решения, автоматически не продлеваются. Для этого необходимо повторно обратиться в ЦПАУ и подать документы.

Что означают записи «солдат резерва» и «резервист»?

«Солдат резерва» — это отметка о военно-учетной специальности человека, который состоит на воинском учете, но не проходил службу. Такой статус не влияет на право на отсрочку.

«Резервист» — это лицо, которое проходило службу, имеет военную специальность и подписало контракт на службу в резерве. Для резервистов не предусмотрено бронирование или оформление отсрочки.

Напомним, Минобороны, Генштаб и ОП разрабатывают реформу перехода на контрактную военную службу с четкими сроками. Предложения еще на этапе обсуждения и не закреплены юридически. Ключевая идея — введение трех типов контрактов с гарантированной демобилизацией и последующей отсрочкой. Ориентировочные сроки: 10 месяцев для действующих военных на боевых должностях, 14 месяцев для новобранцев-штурмовиков и 2 года для тыловых должностей и специалистов (БПЛА, медики и т.д.). Система будет касаться и новичков, и уже мобилизованных, при этом останется возможность служить без контракта, хотя он станет приоритетом.

К слову, юристы объяснили, что в Украине не существует автоматической блокировки банковских счетов за необновление данных в ТЦК или «Резерв+». Арест средств возможен только как финальный этап юридической процедуры: сначала ТЦК выносит постановление о штрафе (17 — 25,5 тыс. грн), и если нарушитель не платит его добровольно в течение 15 дней, дело передают в исполнительную службу. Только после открытия исполнительного производства исполнитель может арестовать счета в пределах суммы долга, которая при принудительном взыскании может удвоиться.

