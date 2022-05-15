Автор хитовой фразы "Вова, еб*ш их, бл*ть" рассказал, как для него началась война: "Подумал, что это сон"

Автор хитовой фразы "Вова, еб*ш их, бл*ть" рассказал, как для него началась война: "Подумал, что это сон"

Александр Поворознюк, украинский предприниматель и комбат добровольческого батальона, известный своим обращением к Владимиру Зеленскому, рассказал, как для него началась полномасштабная война.

По словам бизнесмена, он не верил в это, до последнего думал, если война и будет, то уже только ядерная.

Об этом бизнесмен рассказал Наталии Мосейчук в шоу "Право на владу".

"Когда я в 5 утра услышал первые ракеты, летевшие на Богдановку, на Знаменку, я сначала подумал, что это сон. Внутри вроде бы и верил, и не верил. Жена мне говорит, что весь интернет гудит. А я ей говорил не летать в иллюзиях", — вспоминает Поворознюк.

Комбат рассказывает, как до последнего всех успокаивал. Мол, на улице 21 век, такого быть не может.

"Я думал, что если война и будет, то только ядерная. Вот так в наглую… честно, в голове не укладывается", — говорит бизнесмен.

Поворознюк вспоминает, что тогда, 24 февраля, у него было много дел, которые, конечно, пришлось отложить.

"У меня была куча планов по бизнесу, куча встреч. Конечно, все положил. До обеда я ездил немного ошеломленный. Не мог понять, с чего начинать, что делать, чем я могу быть полезным", — говорит аграрий.

По его словам, тогда все люди начали обращаться к нему с вопросом "Что делать дальше?". Тогда-то и родилось то популярное обращение к президенту Зеленскому, из которого впоследствии сделали хитовую песню.

Напомним, Александр Поворознюк рассказал почему стал ярым поклонником Зеленского. По его словам, несмотря на заявления других политиков, что Зеленский якобы "украл ковидные деньги", в памяти украинцев он останется как "президент, сделавший дороги".

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