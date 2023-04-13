Автор скандального расследования о Спартаке Субботе оказался и сам в секс-скандале: его обвиняют в отношениях с клиентками

Психолога и гештальт-терапевта Илью Полуденного, который провел расследование в отношении своего коллеги Спартака Субботы, обвинили в интимных связях с клиентками.

Психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный и сам мог заниматься сексом с клиентками. Недавно он выпустил расследование в отношении своего коллеги Спартака Субботы, которого обвинил в мошенничестве и интимных отношениях с клиентками.

Об этом на своей странице в соцсети написала психолог Анна Гопкало.

По ее словам, Илья Полуденный был ее психотерапевтом и одновременно сексуальным партнером. Осенью 2017 года после смерти отца, девушка начала ходить на групповую терапию, одним из ведущих был Полуденный.

“Летом 2018 года группа закончилась и мы с Ильей поддерживали дружескую и, как мне тогда казалось, с элементами флирта переписку. Мне все-таки не казалось, потому что через год на выездном психотерапевтическом интенсиве у нас начались сексуальные отношения, которые продлились несколько месяцев”, — рассказала Анна Гопкало.

Уже впоследствии девушка начала учиться гештальт-терапии и услышала, что интимные отношения с клиентами - табу.

“Я уже немного училась гештальт-терапии и слышала о том, что спать с клиентами нельзя, однако уверяла себя, что это ничего страшного, что я сама хочу и как клиентка могу себе позволить, что это мой выбор. Только через несколько лет, когда я уже сама работала с клиентами, я смогла взглянуть на эту ситуацию с позиции терапевта. И меня это раз****ло. Я очень хорошо помню разговор с подругой-коллегой, которая была свидетелем этой истории. Мы это вспомнили, проговорили и я помню повисшую паузу. Я впервые не обесценивалась, а почувствовала ужас, отвращение и злобу за себя”, — вспомнила девушка.

Она также добавила, что такие отношения недопустимы даже после завершения терапии и автоматически являются абьюзивными, потому что это злоупотребление своим положением в отношении человека, обратившегося за помощью.

Напомним, что онлайн-медиа "Свідомі" провело большое расследование, в котором утверждается, что Спартак Суббота является мошенником и самозванцем. Автор расследования, психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный обвиняет коллегу во лжи, сексе с клиентками и сотрудничестве с запрещенной ныне партией ОПЗЖ. Кроме того, выяснилось, что настоящее имя Спартака Субботы – Александр. Позже авторы "Подкаст терапии" заявили о закрытии проекта.

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