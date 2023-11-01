Автор скандальной статьи Time год назад получил орден от Украины

Журналист не впервые снимал материал об Украине и президенте Владимире Зеленском.

Автор резонансной статьи в журнале Time Саймон Шустер, написавший материал о том, что некоторые из окружения Зеленского не верят в победу Украины, а также поднял проблему коррупции в Украине, более года назад получил орден "За заслуги" ІІІ степени.

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента в августе 2022 года.

Журналист получил награду в канун Дня независимости "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".

"Наградить орденом "За заслуги" ІІІ степени Шустера Саймона – корреспондента журнала "TIME", Соединенные Штаты Америки", – говорится в сообщении.

Фото: Офис президента Украины

Скандал со статьей в журнале Time

Напомним, американский журнал Time посвятил обложку нового номера и основную статью президенту Владимиру Зеленскому.

Автор Саймон Шустер в статье отмечал, что президент Зеленский категорически против даже временного перемирия, хотя анонимные собеседники якобы из окружения президента признали, что Украине не добиться победы.

Кроме того, в материале говорилось, что Зеленский якобы "чувствует себя преданным западными союзниками", а также рассказывается о проблеме с коррупцией в Украине.

Саймон Шустер также утверждает, что власти Украины в начале октября якобы требовали освободить Горловку, а военные отказали, потому что не хватает людей и оружия.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов критически высказался в адрес этих анонимных собеседников автора и призвал украинские правоохранительные органы установить имена этих людей.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подчеркнул, что с журналистами нужно работать именно открыто, добавив, что "анонимность — это зло".

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