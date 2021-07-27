Автор спецпроекта ТСН "Розділені" Нелли Ковальская рассказала о любимом эпизоде

С 26 по 30 июля на 1+1 выходит спецпроект ТСН "Розділені". Это 5 авторских мини-фильмов о странах, которые по разным причинам были разделены, а их части - оккупированы. В спецпроекте зрители увидят на примере Кипра, Молдовы, Колумбии, Германии и Ирландии, как военно-политические амбиции влияют на жизнь граждан и их судьбы.

Автор проекта спецкорреспондент ТСН Нелли Ковальская в студии "Сниданка с 1+1" обсудила с ведущими Людмилой Барбир и Егором Гордеевым премьерную серию о Германии и рассказала, что ее больше всего поразило во время съемок.

ТСН презентовал спецпроект "Разделенные": как он создавался и чем будет удивлять

"Я была удивлена, что сложнее всего было работать в Германии. Чтобы сделать германскую серию, нам пришлось ехать в эту страну трижды. Когда мы искали героев, от большинства тех, кто отказывался, я слышала, и один и тот же аргумент: "Мы должны быть толерантными друг к другу, а терпеть можно, только не трогая дразнящие темы, поэтому мы не будем говорить".

Кроме того, Нелли Ковальская проанонсировала следующую серию спецпроекта - Кипр и созналась, что это ее любимый эпизод.

"Мой любимый герой кипрской серии - это прекрасный "Док Кихот" Мелетис Апостолидес, который потратил миллион долларов на то, чтобы создать единственный в мире прецедент, когда он в оккупантов фактически отсудил свое имущество. Он богатый архитектор, у него замечательная жизнь на свободной территории, но ему не все равно", - подчеркнула Нелли Ковальская.

Также во время эфира в "Сниданке с 1+1" спецкореспондент рассказала, что после выхода спецпроекта "Розділені", в субботнем и воскресном эфире ТСН покажут два сюжета о событиях в Украине, над которыми работала журналистка Марьяна Бухан.

Напомним, при подготовке "Розділених" команда ТСН консультировалась с Министерствами, посольствами экспертами, историками, философами стран, о которых говорится в спецпроекте. Проект создан при участии экспертов мемориального комплекса "Берлинская Стена", Музея Берлинской стены "Чекпойнт Чарли", Института памяти в Колумбии.

ТСН продолжает информационно-образовательную миссию и соблюдая высокие стандарты создает для зрителей качественным информационным контентом.

Не пропустите спецпроект "Розділені" с 26 по 30 июля в вечернем выпуске ТСН в 19.30 на 1+1.

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