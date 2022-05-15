Автор "Вова, еб*ш их, бл*ть" о своем хитовом видеообращении к Зеленскому: "У меня крылья расправились и я высказался"

Автор "Вова, еб*ш их, бл*ть" о своем хитовом видеообращении к Зеленскому: "У меня крылья расправились и я высказался"

Александр Поворознюк, предприниматель и комбат добровольческого батальона, рассказал, как родилось популярное обращение к Владимиру Зеленскому.

По его словам, в первые дни войны все было очень неопределенно. Тогда территориальная оборона города фактически с голыми руками пошла на оккупантов. Те испугались украинского сопротивления, бросили оружие и разбежались. После этого, говорит Поворознюк, у него "расправились крылья".

Об этом бизнесмен рассказал Наталии Мосейчук в шоу "Право на власть".

Поворознюк вспоминает, как в первый же день к нему сходились местные жители с вопросом "Что делать дальше?".

"Сначала мы взяли то оружие, которое у кого легализовано. Я в тот же день, не теряя времени, вышел в эфир и дал амнистию всем, кто принесет незарегистрированное оружие, взрывчатку, у кого что есть", — признается бизнесмен.

Комбат говорит, что даже не мог вообразить, что у людей есть сколько взрывчатки, оружия, детонаторов. Приносили даже старые армейские взрывные машинки. По словам Поворознюка, именно это подняло его боевой дух.

"Я четко занял позицию, что я отсюда никуда не уеду. Меня здесь похоронят. Все меня поняли", – вспоминает аграрий.

После того как собрали все оружие, местные мужчины поехали в сторону Баштанки, где была разбита колонна танков. Поворознюк говорит, что им повезло — оккупанты начали разбегаться и покинули КАМАЗ с оружием.

"У нас была цель идти только вперед. Тогда у меня вообще крылья расправились. Гранатометы, пулеметы, автоматы есть", — вспоминает комбат и добавляет, что страха тогда не было, только цель.

Тогда в первые дни войны был сплошной хаос. Несмотря на это, люди сошлись, обсудили ситуацию и сказали: "Наша судьба — только воля. А за свободу будем бороться". С тех пор этот лозунг остался на шевронах.

В то же время многие люди, на поддержку которых Поворознюк так надеялся, разъехались по миру. "Это все нагнетало и я высказался", – объясняет мужчина.

Теперь под хитовую песню "Вова, еб*ш их, бл*ть" из того популярного эмоционального обращения танцуют и в России. Мол, "у нас тоже президент Вова".

"Ну потеряна нация. Я не знаю, как это иначе назвать", — подытожил Поворознюк.

Напомним, Александр Поворознюк рассказал почему стал ярым поклонником Зеленского. По его словам, несмотря на заявления других политиков, что Зеленский якобы "украл ковидные деньги", в памяти украинцев он останется как "президент, сделавший дороги".

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