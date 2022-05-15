Автор "Вова, еб*ш их, бл*ть" рассказал, что следует делать с олигархами после войны

Автор "Вова, еб*ш их, бл*ть" рассказал, что следует делать с олигархами после войны

Александр Поворознюк, предприниматель и комбат добровольческого батальона, известный своим обращением к Владимиру Зеленскому, заявил, что украинские олигархи должны "отдать награбленное" украинцам.

Поворознюк рассказал, что за свой счет в два села провел газовые поставки. Для газификации других деревень создавали кооперативы. Теперь же за газоснабжение по трубам, купленным за средства украинцев, нужно еще и доплачивать.

Об этом бизнесмен сказал Наталье Мосейчук.

"Надо сделать то, что я сделал на второй день войны – дать амнистию. Сказать: "Друзья вы сколько-то наворовали. Вот оставьте себе, остальное отдайте народу". Вспомните на чем они приехали в 1990 году в первую Верховную Раду. На 5-ках и 7-ках. На чем они сейчас ездят? Где справедливость?" — подчеркнул Поворознюк.

По его словам, он лично в два села за свой счет провел людям газ. Помогал и в остальных селах.

"Делали кооперативы, складывались средствами, покупали все за свои средства. Как следствие – мы передали эти трубы на баланс районных газовщиков, а теперь что мы делаем? Мы платим за транзит газа, идущего по нашим трубам. Так где же справедливость?!" – говорит бизнесмен.

Поворознюк говорит, что предлагал сам обслуживать эти трубы, однако получил отказ. Мол, для этого необходима лицензия.

"Я хотел сделать лицензию – нет. Об этом никто даже говорить не хотел. Они приватизировали это все, а мы теперь платим за транзит газа. Электроэнергия: столбы на чьих землях стоят? На народных. Они же сделали договоры на 49 лет без возможности пересмотра", — объясняет предприниматель.

Поворознюк предлагает национализировать все и снова пересмотреть законы и контракты. Бизнесмен отмечает, что только в таком случае наступит справедливость, которую люди должны почувствовать.

Напомним, Александр Поворознюк заявил, что после победы над Россией президенту следует распустить Верховную Раду.

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