Автосообщение между Киевом и Полтавой возобновили — министерство инфраструктуры (видео)

Дорожные службы возобновили сообщение между Киевом и Полтавой по дороге М-03.

В Киевской области близ села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом.

Об этом сообщает министерство инфраструктуры Украины.

"Временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и на грузовой транспорт. Это критически важно – магистраль М-03 является одной из ключевых в стране", — информируют в министерстве.

За достаточно короткий срок дорожники устроили через реку Трубеж семь водопропускных труб, грунт укрепили геотекстильной решеткой. Также на слой песка они уложили щебеночно-песчаную смесь, а сверху – асфальтобетонное покрытие. Кроме этого установлены соответствующие дорожные знаки.

Напомним, что сумма средств в госбюджете, которая нужна стране для выживания во время войны, значительно драматично превышает бюджет мирного времени. Военный бюджет в разы превосходит потребности бюджета мирного времени. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

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