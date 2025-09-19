Awe Dropping: что показала Apple на сентябрьской презентации 2025 — детали от Алло

Реклама

iPhone 17 — новое поколение смартфонов

Apple представила четыре модели iPhone 17. Все гаджеты получили чип N1 — первый беспроводной чип Apple для смартфонов с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread.

Базовая версия выделилась значительными улучшениями:

6.3-дюймовый дисплей с ProMotion 120 Гц;

48-мегапиксельную двойную Fusion-камеру;

18-мегапиксельную фронтальную камеру Center Stage;

чип A19 и Ceramic Shield 2 с тройной защитой от царапин.

Телефон доступен в пяти цветах: лавандовый, туманно-голубой, шалфей, белый и черный. Стоимость от $799 за версию 256 ГБ.

iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории

Главной сенсацией стал iPhone Air с толщиной всего 5.6 мм и весом 165 грамм. Устройство оснащено:

6.5-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с ProMotion;

титановой рамой с керамическим покрытием с обеих сторон;

48-мегапиксельной Fusion-камерой с режимами 1x и 2x;

чипом A19 Pro и до 27 часов воспроизведения видео.

Для iPhone Air представлен бампер толщиной всего 1 мм и новый тонкий MagSafe-аккумулятор, обеспечивающий до 40 часов воспроизведения видео. iPhone Air выпускается в четырех цветах: космический черный, облачно-белый, светло-золотой и небесно-голубой. Цена от $999.

iPhone 17 Pro и Pro Max — профессиональные решения

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получили алюминиевый корпус вместо титанового и новую систему охлаждения. Ключевые особенности:

тройная 48-мегапиксельная Pro Fusion-камера с 8x оптическим зумом;

дисплеи с яркостью до 3000 нит;

запись видео 4K/120fps в Dolby Vision;

чип A19 Pro с улучшенной производительностью;

до 39 часов воспроизведения видео для Pro Max.

Для Pro-моделей выпущены TechWoven чехлы из технической ткани с особым покрытием для лучшего хвата. Телефоны представлены в трех цветах по цене от $1099 за Pro и $1199 за Pro Max.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 получили важные обновления:

функцию уведомлений о гипертонии;

новую оценку качества сна (Sleep Score);

увеличенное время работы до 24 часов;

чип S10 с поддержкой жестов;

поддержку 5G.

Функция Workout Buddy создает персонализированные мотивационные сообщения во время тренировок, используя технологию Apple Intelligence. Часы доступны в алюминиевом и титановом корпусах по цене от $399.

Apple Watch Ultra 3 и SE 3

Apple Watch Ultra 3 стали первыми часами со встроенной спутниковой связью для экстренных ситуаций и обмена сообщениями. Время работы достигает 72 часов в режиме экономии энергии. Цена составляет $799.

Apple Watch SE 3 также оснастили дисплеем Always-On, датчиком температуры запястья и функцией мониторинга сна. Все это доступно по цене от $249.

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 получили:

активное шумоподавление в 2 раза лучше предыдущего;

мониторинг сердечного ритма во время тренировок;

функцию Live Translation с Apple Intelligence;

защиту IP57 от пыли, пота и воды;

до 8 часов работы с шумоподавлением.

Как и Apple Watch, наушники поддерживают функцию Workout Buddy для мотивации во время тренировок.

Продажи новинок в сети Алло в Украине стартуют 26 сентября с официальной гарантией. Поэтому приготовьтесь к легендарному обновлению.