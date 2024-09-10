Азартные игры и путешествия по Европе: бывшую госпитальерку подозревают в краже донатов

В батальоне "Госпитальеры" возник скандал из-за присвоения средств со сборов.
Медицинский батальон "Госпитальеры" попал в скандал из-за подозрения о присвоении средств бывшей работницей Анной Скольбушевской, позывной "Адмирал Няв".
Об этом сообщили "Госпитальеры" в соцсети Х.
Отмечается, что с 2022 по 2023 год Анна Скольбушевская организовывала собрание для батальона, в частности в Твиттере, под никнеймом "Адмирал Няв". 15 декабря 2023 года осуществила последний платеж на счет фонда "Госпитальеров" и завершила свою работу в нем.
Однако Скольбушевская продлила до июня 2024 собирать средства от имени "Госпитальеров". Как установило внутреннее расследование батальона, собранные деньги "Адмирал Няв" потратила на личные нужды: азартные игры, ценные путешествия по Европе, билеты на концерты и другие развлечения.
"У Анны есть серьезные проблемы со здоровьем и скрываемая зависимостью. Ее многочисленные истории оказались ложными", – утверждают в батальоне.
"Госпитальеры" исключили Скольбушевскую из своего состава со сдачей имущества, шевронов и всей символики. Подано заявление в правоохранительные органы о растрате средств. По информации "Госпитальеров", сейчас Скольбушевская находится на лечении. Остальные причастные к ситуации лица исключены из батальона либо проходят проверку.
"Мы осуждаем эти действия и сделали все возможное, чтобы установить правду. Спасибо тем, кто помог. "Госпитальеры" и дальше будут действовать прозрачно, сохраняя свою репутацию. Призываем пострадавших также делиться доказательствами в установленном законом порядке", — подытожили в батальоне.
Ранее руководительница медицинской службы "УЛЬФ" отдельного батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова показала мошенницу, спекулирующую на фото с "Да Винчи".
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