Ажиотаж из-за гречки: почему растут цены и ожидать ли дефицита в Украине

Гречка / © pixabay.com

Реклама

После подорожания гречки до 75,05 грн за килограмм украинцы начали покупать крупу впрок, опасаясь дальнейшего роста цен и возможного дефицита. Как отмечает эксперт, подорожание гречихи связано не с сокращением посевов.

Об этом рассказала эксперт Всемирного банка Оксаны Руженкова в комментарии «Фокус».

В конце апреля средняя цена гречихи выросла до 75,05 грн за килограмм, тогда как в марте она составляла около 53,75 грн, по данным Минфина. Такое подорожание традиционно влечет за собой ажиотаж, и часть покупателей начинает делать запасы, опасаясь дальнейшего роста цен или дефицита.

Реклама

Впрочем, дефицита гречки в Украине нет и не прогнозируется. По ее словам, довоенное потребление составило около 90 тыс. тонн, однако сейчас оно фактически ниже из-за выезда части населения.

В 2025 году в Украине собрали 82,7 тыс. тонн гречки — это меньше довоенных объемов потребления, но разница не является критической. К тому же гречка может храниться до трех лет, а запасы предыдущих сезонов поддерживают стабильность рынка. Для сравнения, урожай составлял:

2021 года - 106 тыс. тонн

2022 года - 147,7 тыс. тонн

В 2023 году почти 208 тыс. тонн, что существенно превышало внутренние потребности и создало запас на последующие периоды.

Почему растут цены на гречку

Одной из причин роста цен на гречку есть поведение самих потребителей. После новостей о меньшем урожае или сокращении посевных площадей часть украинцев начинает активно скупать крупу впрок. Это создает ажиотажный спрос, дополнительно толкающий цены вверх.

«Люди, прочитав информацию о меньшем урожае, заходят в магазин, видят еще относительно невысокую цену и покупают гречку впрок, обеспечивая персональную продовольственную безопасность. На фоне такого ажиотажа запасы крупы у ритейлеров быстро сокращаются, поэтому они чаще обращаются к аграриям, чтобы пополнить полки. Аграрии, в свою очередь, видят повышенный спрос и начинают поднимать цену. То есть, по факту именно ажиотаж на рынке провоцирует рост цен», — пояснила экспертка.

Реклама

В то же время специалист отмечает, что часть потребителей может переключаться на более дешевые альтернативы, например кускус или булгур, что помогает сбалансировать спрос. Она подчеркивает, что оснований для паники нет, ведь рынок снабжен другими продуктами питания. Также ожидается сезонное удешевление молочной продукции и яиц, что отчасти стабилизирует общую ситуацию с ценами.

Стоит ли надеяться на дешевую гречку

Даже в отсутствие дефицита гречки на рынке существенного снижения цен ожидать не стоит. По прогнозам, посевные площади под этой культурой могут сократиться еще примерно на тысячу гектаров по сравнению с прошлым годом. В то же время, объемы урожая зависят не только от площадей, но и от погодных условий, орошения и эффективности работы аграриев.

Как отметила Руженкова, рассчитывать на удешевление гречки в ближайшее время нет оснований. Она отметила, что рост стоимости горючего оказывает существенное влияние на себестоимость производства, ведь именно на нем работает сельскохозяйственная техника. В случае отсутствия стабилизации топливного рынка это напрямую отразится на продовольственной инфляции.

По ее словам, дальнейшее подорожание горючего может привести к росту цен не только на крупы, но и другие продукты питания.

Реклама

«То есть нынешние цены на продукты могут вырасти на 10–14% осенью, если топливный кризис не будет урегулирован», — отметила эксперт.

Что с посевной гречихи

В 2025 году в Украине сократились площади под гречкой: аграрии засеяли примерно на 33% меньше земель – около 30 тыс. гектаров по сравнению с 2024 годом. Дополнительно на урожай повлияли погодные условия – прохладное и дождливое лето снизило эффективность выращивания. В результате средняя урожайность составила 13,9 ц/га по сравнению с 14,7 ц/га годом ранее.

Совокупно это привело к тому, что валовой сбор гречихи в 2025 году сократился почти на 38%. По прогнозам экспертов, в 2026 году производство также может остаться ниже предыдущих уровней в зависимости от площадей посевов и урожайности. Если посевные площади составят около 56,8 тыс. гектаров, а урожайность - 13,7 ц/га, производство может составить около 78 тыс. тонн.

В то же время, внутреннее потребление гречки в Украине оценивается примерно в 90 тыс. тонн в год. При таком сценарии рынка может не хватать около 12 тыс. тонн, однако этот разрыв не считается критическим при наличии переходных запасов. Однако эксперты отмечают, что оно может оказывать дополнительное давление на цены в торговых сетях.

Реклама

«Благодаря недорогим овощам украинцы достаточно спокойно прошли зимний период 2025-2026 годов. Борщовой набор стоил значительно дешевле, чем в предыдущие годы войны, когда страна потеряла часть промышленного овощеводства, сосредоточенного преимущественно в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. После этого производство начало смещаться в центральные и западные регионы Украины. Там аграрии нарастили выращивание овощей и фактически компенсировали часть утраченных объемов, что помогло перекрыть дефицит», — отметила Оксана Руженкова.

Украина потеряла более миллиона гектаров посевных площадей

Из-за российской агрессии, оккупации части территорий и минирования Украина потеряла более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, которые могли бы использоваться для посевов. В то же время, по словам Руженковой, проблема заключается не только в площадях, но и в потере региональной специализации аграрного производства.

Она пояснила, что на оккупированных территориях была сосредоточена важная часть производства, в частности, раннее тепличное овощеводство в Запорожской области, где выращивали перец, редис, помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Также значительную роль играли районы Каховки, Николаевщины и Херсонщины, где выращивали широкий спектр грунтовых овощей и фруктов – от лука и томатов до винограда, персиков и абрикосов.

Часть этой продукции шла не только на внутренний рынок, но и переработку для производства консервации, кетчупов и томатной пасты. По словам Руженковой, Украина ранее входила в тройку крупнейших мировых производителей томатной пасты, однако потери на юге оказали существенное влияние на эту позицию. Она подчеркнула, что речь идет не только о потере земель, но и об изменении роли страны на аграрной карте мира, что имеет значение и для других рынков, в частности круп.

Реклама

Почему аграрии не очень любят гречку

Для аграриев гречка не относится к приоритетным культурам, поскольку имеет более низкую урожайность по сравнению с пшеницей и другими экспортно ориентированными культурами. С той же площади фермеры получают меньший объем продукции, при этом значительно повысить ее рентабельность сложно. Именно поэтому производители чаще предпочитают более прибыльные экспортные культуры.

«Украина может войти в следующий сезон с большими переходными остатками масличных и зерновых культур. Поэтому нужно думать, что делать с нереализованным урожаем, ведь место на элеваторах нужно будет увольнять под новую продукцию», — говорится в комментарии эксперта.

Она подчеркнула, что для Украины, как преимущественно сырьевой экономики, экспорт остается ключевым направлением развития агросектора. В то же время объемы экспорта гречихи в следующем сезоне, вероятно, будут оставаться ограниченными, поскольку она проиграет конкуренцию другим зерновым и масличным культурам, которые аграрии будут пытаться реализовать в первую очередь.

Как мы писали, сейчас в Украине сейчас наблюдается низкая цена на картофель из-за больших объемов урожая и мелких клубней, которые сформировались в результате засушливого лета. Фермеры продают прошлогоднюю продукцию по 5–11 грн за килограмм, что значительно дешевле, чем год назад. В то же время на рынке уже появляется импортный ранний картофель, который стоит около 90 грн за килограмм, но из-за высокой цены спрос на него пока низкий. Эксперты предупреждают, что текущая ценовая стабильность временная: запасы быстро сокращаются, и уже в ближайшее время возможно резкое удорожание из-за дефицита предложения.

Реклама

Новости партнеров