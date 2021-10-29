Ажиотаж в Харькове: горожане штурмуют облэнерго, потому что боятся введения жесткого карантина (видео)

Ажиотаж в Харькове: горожане штурмуют облэнерго, потому что боятся введения жесткого карантина (видео)

Десятки местных жителей толпятся в коридорах учреждения, чтобы сдать отчеты до введения жесткого карантина.

Из-за того, что Харьков может оказаться в "красной" карантинной зоне, горожане, опасаясь введения жесткого карантина, решили решить все свои бумажные дела в учреждениях города.

Об этом сообщают в телеграмм-канале ТРУХА.

Небывалый ажиотаж из-за возможного введения в Харькове жесткого карантина произошел в "Харьковоблэнерго". Огромные очереди образовались в коридорах предприятия.

Следует отметить, что почти все посетители в масках, но социальной дистанции присутствующие не придерживаются.

В комментариях сообщают, что очереди образовались в отделе для юридических лиц – предприниматели сдают ежемесячные отчеты. Также среди посетителей облэнерго пенсионеры, пришедшие порешать свои вопросы.

Напомним, что с завтрашнего дня в "красную" зону карантина попадают еще семь областей, а с первого ноября строгие карантинные ограничения введут и в Киеве. И будут касаться они в первую очередь невакцинированных. Ездить в общественном транспорте, посещать заведения питания, гостиницы, спортзалы и торговые центры — смогут только те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации.

Речь идет о Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской области.

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