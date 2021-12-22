"Азов будет с рыбой": в Сети показали, как малек "кишит" у берега моря в Запорожской области (фото, видео)

"Азов будет с рыбой": в Сети показали, как малек "кишит" у берега моря в Запорожской области (фото, видео)

Рыба собралась в одном месте.

В Запорожской области на Азовском море, которое вскоре покроется льдом из-за минусовой температуры, заметили стаю скопившихся у берега мальков.

Видео, как в Молочном лимане в море толпится малек, выложили в соцсети.

"Азов будет с рыбой! Молочный лиман, который называют роддомом Азовского моря, кишит мальком", — подписали видео авторы.

На кадрах видно, как в одном месте у берега скопились сотни маленьких рыб и забавляются в воде.

Пользователи Сети восхищались увиденным и выразили опасение, чтобы рыба пережила зиму и никто из недоброжелателей ее не уничтожил.

Напомним, что в Днепре рыбак показал гигантского "сома-людоеда" весом около 50 килограмм. Муж поймал его на глубине с помощью гарпуна.

Читайте также: