"Азов" опроверг очередной фейк россиян о "капитуляции" бойцов с белыми флагами

Полк "Азов" опроверг очередной фейк россиян о том, что его бойцы якобы вышли к оккупантам с белыми флагами.

На самом же деле белые флаги используются обеими группами при эвакуации мирного населения.

Об этом "Азов" сообщил в своем Телеграмме.

"Из некоторых интернет источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. На самом же деле, для реализации плана эвакуации гражданских, используются белые флаги обеими группами. Так и в этот раз, для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь", обе группы использовали такие флаги", — говорится в сообщении.

Бойцы "Азова" подчеркивают, что эта процедура проводится уже в четвертый раз.

Напомним, 6 мая кафиры депортировали из Мариуполя более 370 человек. Захватчики допрашивают их прямо в автобусах по дороге от "Азовстали" до Безымянного.

Из "Азовстали" удалось эвакуировать еще полсотни гражданских

Читайте также: