"Азов" показал будни бойцов ПВО на Кременском направлении (фото)

Двенадцатая бригада "Азова" показала, как проходят будни бойцов ПВО на Кременском направлении. Наши воины эффективно уничтожают "крылья" армии РФ.

Об этом сообщает "Азов".

"Азов" показал будни бойцов ПВО на Кременском направлении

"Оккупанты постоянно запускают разведывательные и ударные БПЛА с целью поиска целей в тылу Сил обороны. "Орланы" и ZALA наводят вражескую авиацию, ракеты и артиллерию. Специфика работы бойцов ПВО – уничтожать российские "крылья" и защищать наземные силы от обнаружения".

"Азов" показал будни бойцов ПВО на Кременском направлении

"Азов" показал будни бойцов ПВО на Кременском направлении

На фотографиях изображен расчет ЗРК "Стріла-10" зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 12-й бригады "Азова".

"Азов" показал будни бойцов ПВО на Кременском направлении

Напомним, ВСУ взяли в плен 9 российских оккупантов на Кураховском направлении. Так, благодаря разведке, удалось вовремя обнаружить укрытие, в котором находился передовой отряд противника, окружить строение и взять его под огневой контроль.

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