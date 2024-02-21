"Азов" показал отражение вражеского штурма на Кременском направлении (видео)

Оккупанты привлекли танк и пехоту.
Украинские воины отразили вражеский штурм на Кременском направлении. Задание выполнили бойцы 12 бригады специального назначения "АЗОВ" НГУ.
Об этом сообщает "Азов".
Как отмечается, враг начал наступление с попытки разминирования. Для захвата позиций защитников оккупанты использовали танк и пехоту.
"Азовцы отбили штурм при поддержке ударных дронов и артиллерии. После уничтожения бронетехники и тяжелых потерь остатки оккупантов сбежали", — написали в "Азове".
Ранее разведчики "Азова" показали, как вошли в тыл россиян и перестреляли врагов.
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