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"Азов" показал отражение вражеского штурма на Кременском направлении (видео)

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"Азов" показал отражение вражеского штурма на Кременском направлении (видео)

"Азов" / Фото: ТСН.ua

Оккупанты привлекли танк и пехоту.

Украинские воины отразили вражеский штурм на Кременском направлении. Задание выполнили бойцы 12 бригады специального назначения "АЗОВ" НГУ.

Об этом сообщает "Азов".

Как отмечается, враг начал наступление с попытки разминирования. Для захвата позиций защитников оккупанты использовали танк и пехоту.

"Азовцы отбили штурм при поддержке ударных дронов и артиллерии. После уничтожения бронетехники и тяжелых потерь остатки оккупантов сбежали", — написали в "Азове".

Ранее разведчики "Азова" показали, как вошли в тыл россиян и перестреляли врагов.

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