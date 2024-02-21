"Азов" показал отражение вражеского штурма на Кременском направлении (видео)

Украинские воины отразили вражеский штурм на Кременском направлении. Задание выполнили бойцы 12 бригады специального назначения "АЗОВ" НГУ.

Об этом сообщает "Азов".

Как отмечается, враг начал наступление с попытки разминирования. Для захвата позиций защитников оккупанты использовали танк и пехоту.

"Азовцы отбили штурм при поддержке ударных дронов и артиллерии. После уничтожения бронетехники и тяжелых потерь остатки оккупантов сбежали", — написали в "Азове".

Ранее разведчики "Азова" показали, как вошли в тыл россиян и перестреляли врагов.

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