Азовское море

Российская оккупационная администрация совместно с «Росрыболовством» готовит масштабный эксперимент по вылову медуз в акватории Азовского моря в 2026 году.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Согласно планам агрессора, экспериментальный отлов должен начаться в июле 2026 года в курортных зонах. Российская сторона обосновывает такие действия «заботой о курортном сезоне». Однако регуляторные документы свидетельствуют о коммерческих целях и значительных объемах извлечения биоресурсов.

Сообщается, что в планах 2026 года уже зафиксирован рекомендованный отлов в размере 741 тысячи тонн. Часть выловленных медуз планируют использовать для производства желатина и коллагена, остальные уничтожать. «Росрыболовство» еще с 2025 года разрабатывает специальные орудия лова и тестирует заградительные сетки.

В Центре национального сопротивления подчеркивают, что медузы играют критическую роль в сдерживании размножения планктона. Массовое вмешательство в этот естественный механизм может привести к необратимым последствиям для акватории.

«Массовое извлечение медуз может спровоцировать неконтролируемое "цветение" воды, падение уровня кислорода и дальнейшее истощение рыбных ресурсов», — предостерегают в ЦНС.

Ситуация усугубляется общим экологическим состоянием моря в условиях оккупации. По данным Мариупольского городского совета, на которые ссылается «Суспільне», в Азовском море уже зафиксирован существенный рост солености воды. Это отрицательно сказывается на традиционных видах рыб, меняя условия их нереста и жизнедеятельности.

Отмечается, что украинское подполье расценивает действия россиян как грубое вмешательство в естественный баланс для получения быстрой прибыли, что игнорирует долгосрочные последствия для экологии региона.

Напомним, на побережье Азовского моря в районе базы «Гюнай» возле временно оккупированного Геническа обнаружили десятки мертвых лебедей. Птицы погибают в сетках, установленных для отлова креветок.