Азовское море пошло под лед: явление, которого не было более 10 лет (видео)

В поселке Кирилловка Запорожской области частично замерзло Азовское море. Зафиксировано промерзание воды на расстоянии более 200 метров от береговой линии.

Об этом сообщают местные СМИ.

Местные жители отмечают, что подобное явление наблюдают впервые более чем за десять лет. По их словам, лед на море последний раз появлялся еще в начале 2010-х годов.

Промерзание Азовского моря связывают с резким похолоданием, накрывшим Украину в начале февраля. В ряде регионов фиксируют аномально низкие температуры.

В частности, по данным местных СМИ, в Житомирской области зафиксировали до -30° мороза. Это пик нынешней волны холодов.

Как сообщают синоптики, во вторник, 3 февраля, в Украине будут содержаться сильные морозы. Из-за воздействия мощного антициклона сохранится сухая погода, однако именно он принес холодный воздух арктическому происхождению. В ночные часы температура воздуха может снижаться до -28°С.

Также напомним, что в Азовском море сегодня, 2 февраля, в 12.47 по местному времени зафиксировали землетрясение. Толчки почувствовали жители Запорожья и Донбасса.