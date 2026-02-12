- Дата публикации
Азовское море сковало льдом: побережье Кирилловки засыпало глыбами льда (видео)
Сегодня оккупированная Кирилловка выглядит как Антарктида.
Появились кадры из Кирилловки Запорожской области, в которой фиксируют замерзание Азовского моря. На берегу — огромные глыбы льда.
Видео обнародовали в Сети.
Как известно, такие природные явления аномальны для региона.
Ранее в Кирилловке зафиксировали значительное обледенение прибрежной зоны. Из-за риска катастрофы экологи забили тревогу.
«Рыба потребляет кислород. И, наконец, это явление замора, удушья. Когда рыба гибнет из-за того, что нет кислорода. Но это при тех условиях, когда не все промерзло, остается вода. Если промерзло, то, скорее всего, это приведет к гибели», — объяснил эколог Виктор Карамушка.
Напомним, такое явление фиксируют впервые за 10 лет. Так, последний лед на море последний раз наблюдался еще в начале 2010-х годов.
Причиной стало резкое похолодание, накрывшее всю Украину в начале февраля.