Азовское море сковало льдом: побережье Кирилловки засыпало глыбами льда (видео)

Кирилловка

Появились кадры из Кирилловки Запорожской области, в которой фиксируют замерзание Азовского моря. На берегу — огромные глыбы льда.

Видео обнародовали в Сети.

Как известно, такие природные явления аномальны для региона.

Дата публикации 11:55, 12.02.26 Количество просмотров 6 Шокирующие кадры из замерзшей Кирилловки

Ранее в Кирилловке зафиксировали значительное обледенение прибрежной зоны. Из-за риска катастрофы экологи забили тревогу.

«Рыба потребляет кислород. И, наконец, это явление замора, удушья. Когда рыба гибнет из-за того, что нет кислорода. Но это при тех условиях, когда не все промерзло, остается вода. Если промерзло, то, скорее всего, это приведет к гибели», — объяснил эколог Виктор Карамушка.

Напомним, такое явление фиксируют впервые за 10 лет. Так, последний лед на море последний раз наблюдался еще в начале 2010-х годов.

Причиной стало резкое похолодание, накрывшее всю Украину в начале февраля.