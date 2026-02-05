Азовское море замерзло на сотни метров: эколог назвал это катастрофой

Азовское море / © Фото из открытых источников

Реклама

В поселке Кирилловка Запорожской области зафиксировано значительное обледенение прибрежной зоны Азовского моря. Это явление вызвало беспокойство относительно возможного экологического ущерба и гибели морской фауны.

Об этом рассказал доцент кафедры экологии НаУКМА Виктор Карамушка для Telegraf.

По словам эколога, нынешнее обледенение на расстоянии 200 метров, скорее всего, охватило только мелководье. В такой ситуации рыба обычно успевает отойти на глубину, где вода остается жидкой.

Реклама

Однако если морозы усилятся и водоем начнет промерзать глубже, риски возрастают экспоненциально.

Когда поверхность воды полностью укрыта льдом, прекращается газообмен с атмосферой. Рыба и придонные бактерии продолжают употреблять в пищу кислород, что быстро приводит к удушью.

Если промерзнет дно, то шансов на выживание у гидробионтов нет — гибнет все живое, включая скопившуюся в зимовальных ямах рыбу.

«Рыба потребляет кислород. И, наконец, это явление замора, удушья. Когда рыба гибнет из-за того, что нет кислорода. Но это при тех условиях, когда не все промерзло, остается вода. Если промерзло, то, скорее всего, это приведет к гибели», — пояснил Виктор Карамушка.

Реклама

В чем уязвимость Азовского моря

Главная проблема Азовского моря — его небольшая глубина, которая в среднем составляет всего около 13 метров. Это делает водоем чрезвычайно чувствительным к температурным колебаниям. История знает случаи полного замерзания этой акватории, и теоретически такой сценарий возможен снова, хотя эксперт считает его маловероятным в ближайшей перспективе.

Черное море имеет совершенно иную структуру. Его глубина достигает более двух километров, а огромный объем воды работает как термоаккумулятор, не позволяя морю быстро замерзать.

Эколог подчеркивает: нынешние морозы не противоречат теории глобального потепления. Напротив, рост средней температуры на 1,5–2 градуса приводит к разбалансированию климатической системы.

Украина все чаще сталкивается с «погодными качелями»:

Реклама

Периоды экстремальной жары и засухи сменяются резкими заморозками.

Чрезвычайные явления смещаются в нетипичные сезоны (например, весенние заморозки во время цветения садов).

Промерзание Азовского моря эксперт называет погодным «вывихом», интенсивность которых в дальнейшем будет только расти из-за неравномерности климатических изменений.

Напомним, в начале февраля в Украине резко ухудшились погодные условия из-за волны сильных морозов. В ряде регионов зафиксировали аномально низкие температуры — в частности, в Житомирской области столбики термометров опускались до –30°.

На фоне похолодания в поселке Кирилловка Запорожской области частично промерзло Азовское море: лед образовался на расстоянии более 200 метров от берега. Местные жители отмечают, что такого явления не наблюдали уже более десяти лет, когда море в последний раз замерзало в начале 2010-х.