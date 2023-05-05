"Азовсталь" мстит оккупантам: в Мариуполе раздались мощные взрывы (фото)

Вероятно, на разрушенном российскими войсками предприятии разорвались боеприпасы со времен героической обороны города полком "Азов".

В пятницу, 5 мая, на территории разрушенного российскими оккупантами металлургического комбината "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. На место "хлопка" выехали машины скорой помощи.

Об этом написал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав соответствующие фото.

Как видно на опубликованных кадрах, после взрывов над комбинатом в небо взвился дым.

После взрывов на "Азовстале" над временно оккупированным Мариуполем поднялся дым / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

По его словам, взрывы на "Азовстале" не были следствием обстрелов — вероятно, сдетонировали боеприпасы, оставшиеся со времен героической обороны города полком "Азов".

"Азовсталь" снова мстит оккупантам и передает горячий привет Полку "Азов". Праздничный самохлопок оккупантов прямо сейчас. С приятным украинскому уху "музыкальным сопровождением" скорых. Не останавливайтесь, мрази", - написал Андрющенко.

Напомним, ранее, 15 апреля, во временно оккупированном Мариуполе раздались два мощных взрыва.

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