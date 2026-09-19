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АЗС под ударом России: эксперт рассказал, будет ли дефицит топлива в Украине
Российские атаки на автозаправочные станции не привели к дефициту топлива в Украине.
Российские атаки на автозаправочные станции не повлекли за собой общенационального дефицита бензина или дизельного топлива в Украине.
Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
По его мнению, существенные перебои возможны в случае системных ударов по маршрутам снабжения, складским мощностям и другой топливной логистике.
«Удары по украинским АЗС не повлекут за собой дефицита топлива — повреждено менее 1% заправок. В Украине работают около 5–6 тысяч АЗС, тогда как после российских атак не возобновили работу только 5–10 объектов. Кроме того, количество заправок в стране существенно превышает нынешние потребности потребителей, поэтому повреждение их не влияет на рынок горючего», — пояснил он.
Россия атакует АЗС — последние новости
Ни одной уцелевшей АЗС уже нет на пути из Днепра в Харьков.
По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, уже было атаковано более 300 АЗС. По наблюдениям директора консалтинговой группы «А-95», около 80% станций восстанавливается. Ни в одном регионе нет дефицита топлива.
В минувшие выходные российские войска впервые атаковали АЗС на западе Украины — были поражены станции в Житомирской и Ровенской областях.
В то же время атаки могут повлечь за собой краткосрочный ажиотажный спрос. Водители могут начать запасаться топливом из-за опасений новых ударов.